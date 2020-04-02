Доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос одного украинцев по поводу карантина и запаса еды

Так, у врача с многолетним стажем поинтересовались, что нужно покупать и не ощущать себя обделенным витаминами, пишет Politeka.net.

По словам доктора, нужно покупать непортящиеся продукты и лекарства, благодаря которым можно будет не выходить из дома хотя бы две-три недели.

Прежде всего, рекомендуется приобрести «долгоиграющие» овощи и фрукты, среди которых: лук, свекла, бобовые, чеснок, картофель, морковь, яблоки, апельсины, лимоны и так далее.

Также люди должны запастись: крупами, макаронными изделиями и мукой. Благодаря последней можно печь хлеб или жарить блины дома.

Кроме того, врач советует преобрести консервированные и замороженные овощи, рыбу и мясо, молоко длительного хранения или сухое.

К слову, нужно и закупить обязательно моющие средства. Главное - мыло. По мнению Комаровского, именно мыло - важнее любой гречки.

Напмоним, доктор Комаровский рассказал, почему в Украине нет такой большой смертности от новой китайской болезни. Как отметил медик, большую роль сыграли прививки БЦЖ, которые определенным образом воздействуют на заболевание.

Как подчеркнул доктор, вакцина стимулирует иммунную защиту легких и уменьшает вероятность тяжелых форм новой болезни.

Отметим, сравнив уровни заражения и смертности, оказалось, что в Италии, США, Бельгии, Нидерландах и Иране эпидемия развивается вчетверо быстрее и сильнее, чем в среднем по планете.

Ранее сообщалось, что Евгений Комаровский уверен - в скором будущем все-таки появится возможность вакцинации от нового заболевания, а через какое-то время проблемы с ним вообще должны отойти на второй план.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем...".

Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".