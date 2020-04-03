Доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос одного из читателей, по поводу пива во время самоизоляции

Подписчик врача поинтересовался, можно ли пить пиво во время самоизоляции, ведь, по слухам, в нем много калия, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По словам Комаровского пить пиво можно, но стоит помнить о том, что оно калорийное. Поэтому , если люди хотят употреблять данный напиток, им нужно сжигать калории.

Как отметил доктор, можно не только употреблять, но и запастись, особенно, безалкогольным пивом. В хмельном напитке действительно много витаминов и микроэлементов: калий, витамины группы В и так далее.

Однако врач предупредил об опасности, которое несет пиво. Так, данный напиток стоит употреблять лишь здоровым людям. Больным такой напиток не рекомендуется.

Также продукт должен быть качественным и сделан из натуральных ингредиентов.

Ранее мы писали, что доктор Комаровский рекомендовал запастись продуктами на время самоизоляции. Так, нужно покупать непортящиеся продукты и лекарства, тем самым обеспечив себе две-три недели только дома.

Прежде всего, рекомендуется приобрести «долгоиграющие» овощи и фрукты, среди которых: лук, свекла, бобовые, чеснок, картофель, морковь, яблоки, апельсины, лимоны и так далее.

Также люди должны запастись: крупами, макаронными изделиями и мукой. К слову, благодаря последней можно печь хлеб.

Напомним, Евгений Комаровский рассказал, что итальянские психиатры получают много обращений и не успевают реагировать на все звонки людей, находящихся на карантине.

Доктор отметил, что на время самоизоляции совершенно нормально разговаривать с телевизором, со стенами, с потолком, с люстрой. Но беспокоить медика нужно только тогда, когда неодушевленные предметы начинают отвечать.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем...".

Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".