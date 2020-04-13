Изменения в бюджет на 2020 год, которые Верховная Рада приняла в понедельник, 13 апреля, предусматривают увеличение финансирования Пенсионного фонда

Так, дотация ПФУ из госбюджета увеличена на 29,7 млрд гривен до 202,3 млрд гривен. Эти средства направят на индексацию пенсий в мае, а также на единоразовую выплату по тысяче гривен пенсионерам с пенсией менее 5 тысяч гривен.

Насчет последнего, в Минсоцполитики спрогнозировали данные выплаты - через 5 дней после вступления в силу принятых Радой изменений в бюджет. Таким образом, 10,6 миллионов человек получат более 10 млрд гривен.

В министерстве отмечают, что пенсионерам, которые получают выплаты на банковские карточки, единовременное пособие в размере 1 тыс. гривен будет зачислено автоматически, а тем, кто получает пенсию через "Укрпочту", деньги принесет почтальон.

Ранее мы сообщали, принятые изменения в бюджет коснулись сокращения расходов на выплату льгот и жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. Уменьшение составило - 8,2 млрд грн. Если ранее утвержденная сумма на указанные расходы составляла 47,5 млрд грн, то с учетом изменений теперь составляет 39,3 млрд грн.

Так, на 3 млн 600 тыс. грн уменьшены расходы на мероприятия по социальной защите детей, семей, женщин и других наиболее уязвимых категорий населения; на 1,3 млрд грн расходы на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения; на 18,3 млн грн расходы на оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки, в детских лагерях МДЦ «Артек» и ДЦ «Молодая гвардия».

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