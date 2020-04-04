Стало известно, какие категории украинцев могут рассчитывать на выплаты во время карантина

Об этом пишет РБК-Украина.

Стоит отметить, что выплаты украинцы получат перед пасхальными праздниками. В Киеве на финансовую помощь могут рассчитывать около 300 тысяч человек.

В КГГА отметили, что по 300 гривен помощи получат различные категории украинцев:

пенсионеры без работы, получающие пенсии в размере менее двух прожиточных минимумов для лиц, потерявших работоспособность (меньше 3276 грн),

те украинцы, которые получают государственную соцпомощь согласно ЗУ "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью",

киевляне, что получают социальную помощь по ЗУ "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,

люди, что получают социальную пенсию по ЗУ "О пенсионном обеспечении",

киевляне, которые получают временную социальную помощь от государства,

неработающие лица, достигшие общего пенсионного возраста, но не получившие право на пенсионную выплату,

получатели соцпомощи на детей с разными тяжелыми болезнями, но инвалидность которым не установлена (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкология, онкогематологические заболевания, ДЦП, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, дети, получившие тяжелую травму и нуждаются в трансплантации органов, дети, что нуждаются в паллиативной помощи).

Помимо этого, власти планируют доплатить по 280 гривен жителям Киева, которые получают компенсацию за предоставление соцуслуг и нетрудоспособным киевлянам, которые получают выплаты по уходу за лицом с инвалидностью І или ІІ группы, с инвалидностью вследствие психического расстройства.

При условии, если человеку положена помощь по нескольким категориям, то ему перечислят выплату, но в большем размере.

Стоит отметить, что эта выплата будет единоразовой и ее могут перечислить на банковские пенсионные счета или на отделения Укрпошты.

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