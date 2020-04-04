Стало известно, какие категории украинцев могут рассчитывать на выплаты во время карантина

Об этом пишет РБК-Украина.

Стоит отметить, что выплаты украинцы получат перед пасхальными праздниками. В Киеве на финансовую помощь могут рассчитывать около 300 тысяч человек.

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В КГГА отметили, что по 300 гривен помощи получат различные категории украинцев:

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  • пенсионеры без работы, получающие пенсии в размере менее двух прожиточных минимумов для лиц, потерявших работоспособность (меньше 3276 грн),
  • те украинцы, которые получают государственную соцпомощь согласно ЗУ "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью",
  • киевляне, что получают социальную помощь по ЗУ "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,
  • люди, что получают социальную пенсию по ЗУ "О пенсионном обеспечении",
  • киевляне, которые получают временную социальную помощь от государства,
  • неработающие лица, достигшие общего пенсионного возраста, но не получившие право на пенсионную выплату,
  • получатели соцпомощи на детей с разными тяжелыми болезнями, но инвалидность которым не установлена (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкология, онкогематологические заболевания, ДЦП, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, дети, получившие тяжелую травму и нуждаются в трансплантации органов, дети, что нуждаются в паллиативной помощи).

Помимо этого, власти планируют доплатить по 280 гривен жителям Киева, которые получают компенсацию за предоставление соцуслуг и нетрудоспособным киевлянам, которые получают выплаты по уходу за лицом с инвалидностью І или ІІ группы, с инвалидностью вследствие психического расстройства.

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При условии, если человеку положена помощь по нескольким категориям, то ему перечислят выплату, но в большем размере. 

Стоит отметить, что эта выплата будет единоразовой и ее могут перечислить на банковские пенсионные счета или на отделения Укрпошты.

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