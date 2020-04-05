Очередная индексация пенсий для украинцев должна пройти первого мая 2020 году

Коєффициент пересчета пенсий составит 1,11. Такие данные указаны в постановлении правительства от первого апреля, которое опубликовано на сайте Кабмина, передает Politeka.

Согласно постановлению, пенсия увеличится минимум на 100 гривен. Пересчет проведут с применением коэффициента увеличения средней зарплаты. Но в случае, если размер повышения пенсии в результате пересчета будет менее 100 гривен, то будет установлена доплата в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Если пенсия будет менее 2100, то будет сделана доплата к пенсии в размере той суммы, которой не хватало до указанного размера.

Ранее мы сообщали, что пенсионный фонд Украины перечислил выплаты пенсионерам.

В сообщении сказано, что с 1 апреля 2020 органами Пенсионного фонда Украины проведен автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения предыдущего перерасчета пенсий продолжали работать.

Как отмечается, перерасчет пенсий проведен без обращений пенсионеров с учетом страхового стажа, приобретенного по февраль 2020 года. Также при проведении перерасчета выбран более выгодный для пенсионера вариант.

Напомним, украинцам уже 1 мая опять пересчитают пенсии, раскрыты новые суммы

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