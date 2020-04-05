Пенсионный фонд Украины перечислил выплаты пенсионерам



Как сообщает Politeka.net, об этом сообщает в Facebook пресс-служба ПФУ.

В сообщении сказано, что с 1 апреля 2020 органами Пенсионного фонда Украины проведен автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения предыдущего перерасчета пенсий продолжали работать.

Как отмечается, перерасчет пенсий проведен без обращений пенсионеров с учетом страхового стажа, приобретенного по февраль 2020 года. Также при проведении перерасчета выбран более выгодный для пенсионера вариант: с учетом всего страхового стажа или с учетом страхового стажа и заработной платы.

В ПФУ отметили, что размер пенсии увеличен для 357,1 тыс. человек, а средний размер повышения составляет 170,8 грн.

Также ранее сообщалось, что украинское правительство приняло решение о том, чтобы повысить пенсии людям уже с 1 мая.

В документе предусматривается индексация пенсий на 11%, ежемесячная выплата в размере 500 гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 гривен и установка минимальной пенсии на уровне 2100 грн.

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