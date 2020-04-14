Погода в Украине 14 апреля резко испортится вплоть до штормового предупреждения

Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра. По их прогнозам, во вторник на Украину обрушится целая череда неприятных сюрпризов от природы: начиная с заморозков до – 5 и заканчивая настоящими снегопадами. Погода на территории большей части страны будет пасмурной и дождливой. Исключением станут только Донецкая и Луганская области, где будет солнечно и сухо.

Синоптики также предупредили о том, что во вторник в большинстве областей будет ветренно. Порывы будут достигать 15-20 м/с. На всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности.

Кроме того, на западе ожидаются сильный снег и дожди. Осадки обрушатся на Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

Средняя температура воздуха ночью составит +3…+7 градусов, однако в Запорожской и Херсонской возможны заморозки до -5 градусов. Днем на западе и севере будет довольно холодно – до +6…+9 градусов. В остальных регионах ожидается от +12 до +17 градусов, а на юге столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

В Киеве 14 апреля ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет до +5...+7 градусов. Также в столице ожидается дождь, возможно с мокрым снегом. Ветер будет северо-западным.

Напомним, погода устроит украинцам мощную встряску: от +17 до морозов и снега, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, погода снова испытает украинцев, синоптики огорошили прогнозом: где будут дожди и +22.

Также Politeka писала о последнем дне тепла: погода готовит резкий разворот, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину.