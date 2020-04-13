Погода в Украине 13 апреля неприятно удивит часть граждан, поскольку весенние «плюсы» будут сопровождаться дождями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, осадки стоит ждать на западной Украине. Однако это не помешает воздуху прогреться днем до 18-22 градусов тепла. Ночью резко похолодает: от 3 до 6 тепла.

А вот на севере страны будет сухо, хотя и облачно. Днем воздух прогреется до 17-20 тепла. Ночью же остынет до -3+5 градусов.

В центре страны ожидается теплая и сухая погода. Столбик термометра днем будет показывать от 17 до 22 тепла. А вот ночью резко похолодает, вплоть до 3 градусов ниже нуля.

На юге Украины днем будет 13-20 градусов, а ночью 3-8 по Цельсию. Лишь в Херсонской области будут заморозки: от -3 до -1 градуса.

На востоке страны также сохраняться ночные «минусы»: от -3 до -1. Днем же столбик термометра будет показывать 14-18 тепла.

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