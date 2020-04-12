Погода в Украине вначале недели готовит приятный сюрприз, однако после него страну накроет сильное похолодание

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

«Вербное воскресенье сияет солнцем в Украине, однако атмосфера не очень щедра на тепло. Завтра, 13-го апреля, этот недостаток будет исправлен. В течение понедельника температура воздуха повысится до +15+22 градусов. Этот день будет самым теплым в ближайшей предпасхальный перспективе. Потому что уже со вторника холодный атмосферный фронт принесет резкое похолодание и дожди, местами с мокрым снегом», - говорится в сообщении.

Диденко утверждает, что в понедельник украинцев ждет теплая и весенняя погода. А вот во вторник стоит ждать дождей и сильный ветер.

«В Киеве понедельник будет солнечным, ветреным и очень теплым, днем до +18+20 градусов. Найдите возможность завтра щуриться на солнце, погреться. Потому что уже во вторник-среду резко похолодает, появятся осадки, сохранится сильный ветер с постепенным переходом направлении с юго-западного на северо-западный», - подчеркивается в сообщении.

Потепления стоит ожидать, согласно прогнозу, под конец недели.

«С 16-го апреля немного потеплеет, однако пока что на мощное тепло рассчитывать не стоит. А пока что спасибо солнцу, которое пришло к нам в Вербное воскресенье», - уточняется в сообщении.

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