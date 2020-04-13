Погода в Украине во вторник, 14 апреля, испортится – в страну придет атмосферный фронт, который принесет похолодание

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, на севере и западе Украины, а также в Винницкой 14 апреля температура воздуха резко упадет до +4 +9 градусов.

При этом в восточных, южных в большинстве центральных областей тепло еще задержится, днем столбики термометров покажут + 10 + 17 градусов. Но вечером уже станет холодно и в Черкасской области.

А в среду, 15 апреля, похолодает уже на всей территории Украины.

Кроме того, вместе с похолоданием в Украину придут дожди и даже мокрый снег.

Сухая погода сохранится в восточных областях.

Ветер с южного, юго-западного поменяется на северо-западный, порывистый.

В Киеве 14 апреля резко похолодает, температура упадет до +5 +7 градусов. Кроме того пройдет дождь, возможно даже с мокрым снегом.

Ветер также изменится на северо-западный, ближайшей ночью он еще будет сильным, днем 14 апреля ​​стихнет, а в среду вновь разгуляется.

Синоптик предупредила, что в ночь на 15 апреля могут ударить заморозки 1-3 градуса. На тепло днем расчитывать также не стоит

Погода устроит настоящие американские горки: 16-17 апреля в Киеве потеплеет, однако в субботу и на Пасху температура снова упадет.

По предварительному прогнозу, где-то 17-18 апреля в столице будут дожди.

Довольно часто такие скачки погоды ощущаются на самочувствии. Поэтому ближайшие дни нужно быть внимательными и поберечь себя.

Напомним, холодный фронт ударит по Украине, зарядят дождь со снегом: точный прогноз.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о резком изменении погоды: кому не повезет.

Также Politeka писала, что погода устроит украинцам американские горки: важное предупреждение, «ударит по…».