Украинские депутаты должны проводить отпуск не в курортах, а на Донбассе

Такое мнение в интервью газете «Экспресс» озвучила Герой Украины, певица Нина Матвиенко.

"Бал среди чумы, да? Ну, пусть отдыхают. Правда, я посоветовала бы им ехать в отпуск не за границу, откуда человеческого горя не видно, а на Донбасс или Луганщину. То есть «туда», в «те» места. Чтобы состоялся такой себе стресс в их головах ... Политики же занимаются не решение проблем, а блудословием", - отметила певица.

Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что за народных избранников уже стыдно украинцам.

"Они (депутаты. - прим. ред.) посрамили нас на весь мир. Точнее - стыдят дальше. Украине дают деньги, инвестиции, помощь, но потом это все куда-то девается. Они только разводят руками ... Все воруют и уже не знают, куда те деньги скрыть! Знаете, есть групповой секс (смеется), а это такая групповая ... Банда! Да, это банда, которая сегодня уничтожает народ и прикрывается только словами, вышивками, реформами. Опять же - блудословием" - убеждена Матвиенко.

По мнению артистки, все представители власти "воруют и уже не знают, куда те деньги спрятать", а в это время народ их "проклинает".

"Еще не наелись, им до сих пор мало ... А у людей даже на лекарства не хватает денег (честно говоря, у меня тоже иногда нет даже на самое необходимое). Завтра какая-то бабушка не заплатит за коммунальные услуги, то у нее квартиру заберут и выгонят на улицу. Как собаку", - возмутилась певица.



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