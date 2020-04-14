19 апреля украинцы будут отмечать православную Пасху 2020, поэтому всем кулинарам пригодятся простые рецепты куличей – главного праздничного блюда. Мы расскажем вам, как сделать вкусное пасхальное угощение по-домашнему вкусным.

Кулинарам важно помнить: когда наступит Пасха 2020, праздник Воскресения Христова, нельзя готовить и делать что-либо по дому. Поэтому в Украине кулиличи (паски) начинают готовить с Чистого четверга, который в этом году приходится на 16 апреля. В Страстную пятницу готовка тоже запрещена – к ней можно вернуться в Великую субботу, 18 апреля. Самое главное – это найти хорошие рецепты куличей и выбрать самые вкусные для себя и своей семьи.

Творожная или сырная паска

Это традиционное блюдо, которое в народе символизирует гору Голгофу, на которой распяли Христа. Рецепт кулича потребует таких ингредиентов:

творог или творожный сыр (200 г);

пакетик ванильного сахара;

сахар (100 г);

два яйца яйца;

подтопленное сливочное масло (200 г);

разрыхлитель (10 г);

мука (170 г);

изюм (50 г);

цукаты (50 г).

Способ приготовления:

Просеиваем муку, смешиваем с разрыхлителем, засыпаем туда же сыр, два яйца, масло, сахар, ваниль. В процессе тщательно перемешиваем, чтобы не появились комочки. В тесто равномерно добавляем цукаты с изюмом, продолжая мешать. Формы для выпекания смазываем маслом, а если есть – используем специальную бумагу. Заливаем формы тестом примерно наполовину (оно поднимется), делаем гладкую верхушку, разравнивая поверхность мокрой ложкой. Помещаем в духовку, разогретую до 170 градусов, выпекаем один час. Готовый кулич можно украсить глазурью, изюмом, сладкой присыпкой, да всем, что душа пожелает. Готово! Пусть Пасха 2020 порадует вас хорошим настроением.

Традиционная сдобная паска

Не реже, чем творожная, на столах появляется сдобная паска. Если вы такие раньше не готовили, то Пасха 2020 хороший шанс освоить новый рецепт куличей. Для них понадобятся такие ингредиенты:

десяток яиц;

молоко (0,5 литра);

75 г. свежих дрожжей или 10-15 г. сухих;

сливочное масло (150 г);

сахар (0,5 кг);

ванильный сахар (хватит пакетика);

мука (800-900 г);

соль (1,5 чайной ложки).

Способ приготовления:

Для опары разводим дрожжи в подогретом молоке, добавляем большую ложку сахара и 2 стакана муки. Тщательно перемешиваем смесь и ставим в теплое место – там смесь должна увеличиться примерно раза в три.

Переходим к тесту. Первым делом растираем яйца с солью и сахаром, смешиваем с опарой, после чего добавляем остаток муки и замешиваем. Получившееся тесто накрываем полотенцем или пищевой пленкой, отправляем в тепло, пока не увеличится в два-три раза. Сливочное масло растапливаем на водяной бане, добавляем ваниль, хорошо замешиваем с тестом. Подготавливаем формы, как описано в прошлом рецепте, заливаем наполовину и ждем, пока заготовка поднимется до верха. После запекаем в духовке 20 минут при 180 градусах. Когда все готово - наносим сверху глазурь по вкусу.

Что нельзя делать, готовя куличи:

раньше времени открывать духовку, иначе тесто “упадет”;

ставить тесто доходить на сквозняке;

использовать холодные или горячие продукты, если это не указано в рецепте;

доставать еще горячую паску из формы;

ставить противень на самый верхний или нижний уровни – куличи попросту пригорят.

проверить готовность теста можно зубочисткой, но опасно делать это несколько раз – тесто осядет.

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