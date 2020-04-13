Пасха 2020 – главный праздник для православных украинцев. В этот день верующие говорят друг другу теплые слова, напоминая о Воскресении Иисуса Христа. Мы предлагаем самые лучшие поздравления с Пасхой в стихах и прозе.

Когда Пасха 2020 в Украине

Праздник издавна отмечают в воскресенье, но дата постоянно меняется. Ее определяют по особому церковному календарю – Александрийской пасхалии. Пасха попадает во временной промежуток с 4 апреля по 8 мая.

Пасха 2020 отмечается 19 апреля. Следующий понедельник, 20 апреля – государственный выходной.

С чем поздравляют на Пасху

В этот день празднуют Воскресение Иисуса после того, как Сын Божий умер на кресте за все человеческие грехи. Он победил саму смерть, а его жертва позволила Господу восстановить с людьми некогда утраченную связь.

Название пошло от праздника “Песах”, который посвящен Исходу евреев из Египта. Как известно из Библии, именно перед еврейской Пасхой Иуда Искариот предал Иисуса, которого схватили, осудили и отправили умирать на кресте. А в воскресенье, когда наступил сам праздник, Спаситель воскрес и покинул гробницу.

Согласно православным канонам, Великая Пасха главнее все праздников, включая Рождество Христово. Священники объясняют, что именно Воскресение, а не появление Иисуса на свет, принесло спасение всему человечеству. Потому-то украинцы каждый год радостно говорят каждому встречному “Христос Воскрес” и слышат в ответ – “Воистину воскрес”.

40 дней перед праздником длится Великий пост, который перетекает в Страстную седмицу. Люди радуются Пасхе еще и потому, что можно разговляться и снова кушать любимые блюда, будучи очищенными душой и телом.

Поздравления с Пасхой 2020 в стихах

Пасха 2020 будет проходить в условиях карантина. Украинцы вынуждены сидеть по домам, чтобы не заразиться, поэтому поздравления с Пасхой 2020 придутся как никогда кстати. Приятные слова на русском или украинском языке гарантированно поднимут настроение собеседнику и заставят его на время забыть о карантинных неудобствах. Стихи же придадут моменту особую торжественность. Оригинальное произведение можно читать любимому мужчине, красивой девушке, родным, близким и даже батюшке. Красивое и короткое поздравление с Пасхой 2020 подойдет, как тост во время праздничного застолья, а шуточное и прикольное, чтобы сказать друзьям.

Святая, великая Пасха пришла,

Счастье и радость с собой принесла.

Желаю в праздник я вам от души,

Здоровья, удачи, успехов больших.

Веры надежной, в сердцах теплоты,

Чтобы радостей было много простых.

***

З Пасхою прийміть вітання.

Хай вам збудуться бажання.

Хай шле Господь, що воскрес,

Щастя, радості з небес.

Хай у всій вашій родині

Буде мир у кожній днині.

Щоби зійшла Божа ласка,

А смачною була паска.

***

Со Святой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме — счастье и добро.

Желаю процветания, мира,

Беда чтоб мимо проходила.

И были рядом чтоб всегда

Родные, близкие, друзья.

***

На столі – духмяна паска,

А круг неї - писанки.

Уділи нам, Боже, ласки

На всі дні, на всі віки!

Немала у нас родина,

Та молитва всіх єдина:

Хай розквітне Україна,

Як в погожі дні - весна.

***

Пусть с Пасхою придет тепло,

Здоровье, радость и достаток,

Чтобы все в жизни расцвело,

А каждый день как мед был сладок!

Пускай Христово воскресенье

Каждому сполна раздаст

Праздничное настроенье

И блеск счастливых, ярких глаз!

***

З Христовим Воскресінням щиро вас вітаю!

Жити в любові і радості від щирого серця бажаю!

Хай буде запашною Великодня Паска

І буде з вами завжди милосердна Божа ласка!

***

Праздник Пасхи пусть наполнит

Душу светом и теплом.

Смех, улыбки самых близких

Озаряют пусть ваш дом.

Пусть негаснущей надежды

В сердце искорка живет,

А еще желаю сил вам,

Веры, счастья круглый год.

***

Чудoвий pанок, cонце cвітить,

Лунaє пiсня дo нeбес,

Pадіють вcі, – дoрослі й дiти,

Xристос вoскрес! Xристос вoскрес!

Який цe pанок уpочистий,

Нe cтало cмутку, – cмуток щeз,

I cкрізь лeтить тa cлавна вiстка:

Xристос вoскрес! Xристос вoскрес!

Поздравления с Пасхой 2020 в прозе

Проза выручит и поможет поздравить там, где неуместны стихи. С ее помощью можно передать официальное поздравление партнерам по бизнесу или коллегам, например, руководителю от всего коллектива. Прозу гораздо легче перевести, если нужно отправить пожелание на английском и банально проще выучить. В то же время, христианские поздравления с Пасхой 2020 своими словами можно сказать парню, любимой женщине, сестре, свекрови, бабушке, подруге, маме и папе. Даже короткое пожелание показывает, как человек любит и ценит своих близких. Можно выбрать душевное или шуточное поздравление с Пасхой 2020 в прозе в зависимости от ситуации.

Поздравляем с Великой Пасхой, от всего сердца желаем всегда уверенно следовать за мечтой и высокими идеалами, чтобы всегда окрыляла надежда и вдохновляла настоящая любовь. Пусть ароматные куличи, яркие крашенки и праздничная атмосфера зарядят драйвовым настроением на целый год.

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Прими поздравления со светлой Пасхой! Хочу пожелать, чтобы ангелы оберегали тебя, друг, от любых бед и неприятностей. Пусть Господь всегда шлет тебе светлые мысли и радостные события в жизни, пусть семья не перестает радовать, а друзья – помогают в трудные минуты. Христос воскрес!

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Вот и дождались, наступила Пасха 2020! В этот благословленный день желаю духовности, красоты, умиротворения! Чтобы ты всегда добивался желаемых результатов и ничего не омрачало радость победы. Пусть эта весна подарит тебе большую искреннюю любовь и много-много положительных эмоций. С праздником!

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Пусть Великая Пасха 2020 наполнит вашу душу радостью и теплотой, принесет благополучие и стабильность, укрепит здоровье и наградит счастливыми мгновениями. Желаю, чтобы сегодня вы навсегда прогнали тоску и печаль, а пригласили домой радость и безмятежный покой.

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Христос воскрес! В день светлой Пасхи Христовой шлю тебе такие пожелания: богатырского здоровья, достатка в доме, побольше светлых мыслей, адекватной уверенности в своих силах и надежных друзей. Пусть каждый день приносит что-то новое и только хорошее. Будь счастливым и преуспевай в любом деле с Божьей помощью.

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От всей души поздравляю с Воскресением Христовым. Иисус умер за нас на кресте, но он воскрес из мертвых и спас всех людей от вечных мучений. Я поздравляю тебя с этим великим событием и желаю никогда не забывать о том, чем мы обязаны Господу, чтобы вера помогла справиться с любой житейской проблемой и выйти победителем даже из самых сложных ситуаций.

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Радуйтесь, православные, пришла Пасха 2020! В этот день желаю, чтобы Господь подарил много приятных моментов и душевного равновесия! Пусть сбудутся все мечты и грезы, а все беды разбиваются о крепкий щит христианской веры. С праздником – Христос воистину воскресе!

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