Пасха 2020 – главный праздник для православных украинцев. В этот день верующие говорят друг другу теплые слова, напоминая о Воскресении Иисуса Христа. Мы предлагаем самые лучшие поздравления с Пасхой в стихах и прозе.
Когда Пасха 2020 в Украине
Праздник издавна отмечают в воскресенье, но дата постоянно меняется. Ее определяют по особому церковному календарю – Александрийской пасхалии. Пасха попадает во временной промежуток с 4 апреля по 8 мая.
Пасха 2020 отмечается 19 апреля. Следующий понедельник, 20 апреля – государственный выходной.
С чем поздравляют на Пасху
В этот день празднуют Воскресение Иисуса после того, как Сын Божий умер на кресте за все человеческие грехи. Он победил саму смерть, а его жертва позволила Господу восстановить с людьми некогда утраченную связь.
Название пошло от праздника “Песах”, который посвящен Исходу евреев из Египта. Как известно из Библии, именно перед еврейской Пасхой Иуда Искариот предал Иисуса, которого схватили, осудили и отправили умирать на кресте. А в воскресенье, когда наступил сам праздник, Спаситель воскрес и покинул гробницу.
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Согласно православным канонам, Великая Пасха главнее все праздников, включая Рождество Христово. Священники объясняют, что именно Воскресение, а не появление Иисуса на свет, принесло спасение всему человечеству. Потому-то украинцы каждый год радостно говорят каждому встречному “Христос Воскрес” и слышат в ответ – “Воистину воскрес”.
40 дней перед праздником длится Великий пост, который перетекает в Страстную седмицу. Люди радуются Пасхе еще и потому, что можно разговляться и снова кушать любимые блюда, будучи очищенными душой и телом.
Поздравления с Пасхой 2020 в стихах
Пасха 2020 будет проходить в условиях карантина. Украинцы вынуждены сидеть по домам, чтобы не заразиться, поэтому поздравления с Пасхой 2020 придутся как никогда кстати. Приятные слова на русском или украинском языке гарантированно поднимут настроение собеседнику и заставят его на время забыть о карантинных неудобствах. Стихи же придадут моменту особую торжественность. Оригинальное произведение можно читать любимому мужчине, красивой девушке, родным, близким и даже батюшке. Красивое и короткое поздравление с Пасхой 2020 подойдет, как тост во время праздничного застолья, а шуточное и прикольное, чтобы сказать друзьям.
Святая, великая Пасха пришла,
Счастье и радость с собой принесла.
Желаю в праздник я вам от души,
Здоровья, удачи, успехов больших.
Веры надежной, в сердцах теплоты,
Чтобы радостей было много простых.
***
З Пасхою прийміть вітання.
Хай вам збудуться бажання.
Хай шле Господь, що воскрес,
Щастя, радості з небес.
Хай у всій вашій родині
Буде мир у кожній днині.
Щоби зійшла Божа ласка,
А смачною була паска.
***
Со Святой Пасхой поздравляю,
Благополучия желаю.
Пусть на душе будет тепло,
А в доме — счастье и добро.
Желаю процветания, мира,
Беда чтоб мимо проходила.
И были рядом чтоб всегда
Родные, близкие, друзья.
***
На столі – духмяна паска,
А круг неї - писанки.
Уділи нам, Боже, ласки
На всі дні, на всі віки!
Немала у нас родина,
Та молитва всіх єдина:
Хай розквітне Україна,
Як в погожі дні - весна.
***
Пусть с Пасхою придет тепло,
Здоровье, радость и достаток,
Чтобы все в жизни расцвело,
А каждый день как мед был сладок!
Пускай Христово воскресенье
Каждому сполна раздаст
Праздничное настроенье
И блеск счастливых, ярких глаз!
***
З Христовим Воскресінням щиро вас вітаю!
Жити в любові і радості від щирого серця бажаю!
Хай буде запашною Великодня Паска
І буде з вами завжди милосердна Божа ласка!
***
Праздник Пасхи пусть наполнит
Душу светом и теплом.
Смех, улыбки самых близких
Озаряют пусть ваш дом.
Пусть негаснущей надежды
В сердце искорка живет,
А еще желаю сил вам,
Веры, счастья круглый год.
***
Чудoвий pанок, cонце cвітить,
Лунaє пiсня дo нeбес,
Pадіють вcі, – дoрослі й дiти,
Xристос вoскрес! Xристос вoскрес!
Який цe pанок уpочистий,
Нe cтало cмутку, – cмуток щeз,
I cкрізь лeтить тa cлавна вiстка:
Xристос вoскрес! Xристос вoскрес!
Поздравления с Пасхой 2020 в прозе
Проза выручит и поможет поздравить там, где неуместны стихи. С ее помощью можно передать официальное поздравление партнерам по бизнесу или коллегам, например, руководителю от всего коллектива. Прозу гораздо легче перевести, если нужно отправить пожелание на английском и банально проще выучить. В то же время, христианские поздравления с Пасхой 2020 своими словами можно сказать парню, любимой женщине, сестре, свекрови, бабушке, подруге, маме и папе. Даже короткое пожелание показывает, как человек любит и ценит своих близких. Можно выбрать душевное или шуточное поздравление с Пасхой 2020 в прозе в зависимости от ситуации.
Поздравляем с Великой Пасхой, от всего сердца желаем всегда уверенно следовать за мечтой и высокими идеалами, чтобы всегда окрыляла надежда и вдохновляла настоящая любовь. Пусть ароматные куличи, яркие крашенки и праздничная атмосфера зарядят драйвовым настроением на целый год.
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Прими поздравления со светлой Пасхой! Хочу пожелать, чтобы ангелы оберегали тебя, друг, от любых бед и неприятностей. Пусть Господь всегда шлет тебе светлые мысли и радостные события в жизни, пусть семья не перестает радовать, а друзья – помогают в трудные минуты. Христос воскрес!
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Вот и дождались, наступила Пасха 2020! В этот благословленный день желаю духовности, красоты, умиротворения! Чтобы ты всегда добивался желаемых результатов и ничего не омрачало радость победы. Пусть эта весна подарит тебе большую искреннюю любовь и много-много положительных эмоций. С праздником!
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Пусть Великая Пасха 2020 наполнит вашу душу радостью и теплотой, принесет благополучие и стабильность, укрепит здоровье и наградит счастливыми мгновениями. Желаю, чтобы сегодня вы навсегда прогнали тоску и печаль, а пригласили домой радость и безмятежный покой.
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Христос воскрес! В день светлой Пасхи Христовой шлю тебе такие пожелания: богатырского здоровья, достатка в доме, побольше светлых мыслей, адекватной уверенности в своих силах и надежных друзей. Пусть каждый день приносит что-то новое и только хорошее. Будь счастливым и преуспевай в любом деле с Божьей помощью.
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От всей души поздравляю с Воскресением Христовым. Иисус умер за нас на кресте, но он воскрес из мертвых и спас всех людей от вечных мучений. Я поздравляю тебя с этим великим событием и желаю никогда не забывать о том, чем мы обязаны Господу, чтобы вера помогла справиться с любой житейской проблемой и выйти победителем даже из самых сложных ситуаций.
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Радуйтесь, православные, пришла Пасха 2020! В этот день желаю, чтобы Господь подарил много приятных моментов и душевного равновесия! Пусть сбудутся все мечты и грезы, а все беды разбиваются о крепкий щит христианской веры. С праздником – Христос воистину воскресе!
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