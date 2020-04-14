На границах между украинскими областями появятся КПП с военными

Верховная Рада проголосовала за законопроект, предусматривающий ужесточение карантинных мер. Еще 6 апреля карантин в Украине был усилен: людей попросили по возможности меньше выходить из дома и делать это только со средствами защиты.

Однако, новые меры усиления карантина также предусматривают и возможность ограничить доступ к административно-территориальным единицам. Это значит, что на границах областей могут появиться контрольно-пропускные пункты с военными.

Примечательно, что ранее в законе были указаны просто зоны карантина, однако теперь это обозначение было усилено словами про административно-территориальные единицы. Эти нормы будут действовать на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.

После голосования Рады законопроект с соответствующим предложением был направлен на подпись президенту.

Ранее мы писали, что летние каникулы для школьников могут в этом году отменить. А виной всему вынужденный карантин. Более того отпуска для работающих украинцев также могут оказаться недоступны.

Отмечается, что из-за сложившейся ситуации на такие меры могут пойти не только в Украине.

Так, европейские страны закрыли свои границы, и теперь путешествия недоступны для большинства. Множество туристов добровольно отказались от билетов на летнее время в связи со страхом людей заразиться коронавирусом.

Украинское правительство призвало граждан присоединиться к практике европейцев, и не планировать на лето никаких поездок или полетов.

Напомним, без каникул и отпусков: украинцам приготовили жесткий удар, «не планируйте на лето…».

Как сообщала Politeka, украинцам приготовили сюрприз на карантине: кто и как может получить деньги, «ждите сообщение от …».

Также Politeka писала, что Зеленский предсказал карантин до президентства: всплыло пророческое видео.