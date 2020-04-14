Воспользоваться можно уже сейчас

В связи с карантином в Украине возросло число безработных

Поэтому в Государственном центре занятости предприняли некоторые изменения.

Так, теперь действует упрощенная система подачи документов - необходимо заполнить только два заявления - о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице.

Передать заявления можно двумя способами, как и раньше, либо по электронной почте, либо оставить в специальном ящике для корреспонденции непосредственно в самом центре.

Заявления по электронной почте (Электронные ящики центров занятости можно узнать здесь)

Заявление нужно написать собственноручно по образцу, а затем сфотографировать или отсканировать их, и отправить на email центра занятости, где вы планируете находиться на учете. Важно! В теме письма укажите вашу фамилию, имя, отчество.

Если же техническая возможность, заявление можно распечатать и заполнить.

Заявления через ящик для корреспонденции в центре занятости

Заявление можно скачать на сайте центра занятости, распечатать и заполнить их дома. Далее их нужно сложить в конверт или соедить другим доступным способом.

Заполнить заявления можно непосредственно возле урны в центре занятости. При этом там понадобятся ваши паспортные данные, номер идентификационного кода, данные об образовании и предыдущей трудовой деятельности, поэтому возьмите документы с собой.

Положите заявления в ящик для корреспонденции (в рабочие часы рабочего дня).

Ждите сообщение от центра занятости относительно принятого решения. В течение 10 дней после завершения карантина в центр занятости необходимо будет подать оригиналы ваших документов.

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