Летние каникулы для школьников могут в этом году отменить

А виной всему вынужденный карантин, пишут СМИ. Более того отпуска для работающих украинцев также могут оказаться недоступны.

Отмечается, что из-за сложившейся ситуации на такие меры могут пойти не только в Украине.

Так, европейские страны закрыли свои границы, и теперь путешествия недоступны для большинства. Множество туристов добровольно отказались от билетов на летнее время в связи со страхом людей заразиться коронавирусом.

Украинское правительство призвало граждан присоединиться к практике европейцев, и не планировать на лето никаких поездок или полетов. Дело в том, что на сегодня остается неизвестным то, как будет развиваться эпидемическая ситуация в связи с коронавирусом. Поэтому пока лучше воздержаться от планирования путешествий.

Таким образом, школьные каникулы могут отменить, как и в других странах, а полететь заграницу украинцам в отпуск все равно не удастся, ведь прогноз даже на июль и август дать невозможно.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что, вероятно, школьники младших и средних классов в этом учебном году уже не выйдут из карантина.

«Должна быть положительная динамика. После пика, который прогнозируется на 17 апреля, должно быть стабильное снижение количества новых случаев. Отменять жесткие карантинные меры будем поэтапно, выпуская людей на работу, начиная проведения ВНО», — говорит Ляшко.

Он также отметил, что сейчас создаются новые нормативы для проведения ВНО.

По словам главного санврача Украины, вероятно, никто не будет выходить на учебу на один месяц. Педагоги тоже убеждены, что этот учебный год стоит уже закончить.

Отметим, 14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ослаблять карантин начнут, как только эпидемиологическое состояние в стране начнет улучшаться. Произойдет это, по его прогнозу, после Пасхи.

Окончательное решение будет принято не ранее 24 апреля.

Напомним, Зеленский предсказал карантин до президентства: всплыло пророческое видео.

Как сообщала Politeka, отмена экзаменов и учеба летом ждут юных украинцев после карантина, официальное решение.

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