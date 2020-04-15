В Министерстве инфраструктуры анонсировали отмену маршрутных такси в девяти украинских городах

Так, от частных перевозчиков хотят избавиться уже до конца 2020 года. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире ObozTV.

По его словам, сейчас министерство совместно с Ассоциацией городов Украины при поддержке Европейского инвестиционного банка разрабатывают соответствующую программу по улучшению общественного транспорта.

Первый этап внедрения программы затронет такие города: Харьков, Запорожье, Одессу, Сумы, Чернигов, Киев, Львов, Тернополь, Луцк.

Отмечается, что в этих городах планируется полная замена маршрутных такси на более безопасный общественный транспорт, как большие вместимые автобусы и т.п.

Согласно программе, компания, которая будет предоставлять автобус, электробус, троллейбус, будет гарантированно получать сумму и сможет заключать договоры на 3-5 лет.

Также оговаривается такой момент, что города при необходимости смогут дополнительно добирать общественный транспорт на коммерческих условиях.

Инвестором проекта выступает Европейский инвестиционный банк, который в настоящее время профинансировал проект на сумму 176 миллионов евро. Кроме того, планируется подписание дополнительного соглашения на 200 миллионов евро. Проект будет осуществляться - 50 на 50 (город и банк).

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