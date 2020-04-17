В Словакии сыграли свадьбу дети двух богатейших семейств цыган. По размаху свадьба могла бы сравниться с королевским торжеством

Кадры с праздника попали в сеть, доказав, что цыгане умеют гулять свадьбы с размахом. Как стало известно, свадьбу Евка и Лукас гуляли в одном из лучших ресторанов страны. На торжество прибыли многочисленные родственники и друзья семьи.

Судя по фото, столы ломились от количества угощений и закусок на любой вкус. Невеста была в королевском платье с золотой вышивкой. Отмечается, что платье стоило около 175 тысяч евро. На голове у нее красовалась корона. На свадьбе играла живая музыка. Отмечается, что во время первого танца гости обсыпали невесту деньгами. Люди двигались вокруг Евки, рвали купюры в 500 евро и осыпали клочками молодую жену.

На второй день праздника гости провели старый цыганский ритуал, когда невесту обвешивают купюрами, а она танцует в своем «драгоценном» платье перед гостями. После танца молодожены отправляются считать, сколько денег собрала невеста на своем платье.

Интересно, что на цыганских свадьбах сорят деньгами направо и налево. Гости и родители дают щедрые чаевые официантам, музыкантам и тамаде. Платье из денег, торты до потолка - такого на королевской свадьбе точно не было.

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