Герцоги Сассекські після втечі з Великборитании вирішили осісти в Каліфорнії
Про це стверджує британський таблоїд Daily Mail.
Меган Маркл і принц Гаррі, швидше за все, планують серйозно влаштуватися в американській Каліфорнії.
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Після втечі з Букінгемського палацу герцоги не змогли надовго затриматися в Канаді і тепер вони хочуть придбати розкішний особняк.
Вибір герцогів Сассекських в Каліфорнії одразу ліг на дорогий маєток, яким володіє зірка Голлівуду Мел Гібсон. Режисер, в свою чергу, купив цей маєток у 2008 році у іншого актора Девіда Духовни за більш ніж $11 млн.
Якщо Меган Маркл і принц Гаррі надумають сюди переїжджати, то їм доведеться віддати близько $15 млн.
Також відомо, що розкішний палац розташований на пагорбах і потопає у зелені дерев, а з тераси перед будинком відкривається вид на океан і каньйон.
Площа особняка, який можуть купити Меган Маркл і принц Гаррі, становить 611 квадратних метрів. У будинку є п'ять спалень, п'ять ванних кімнат, вітальня з каміном, їдальня, тренажерний зал та інше. Для зручності на території палацу - два басейни.
Раніше ми розповідали, що Меган Маркл переосмислила свою поведінку і вирішила помиритися з Кейт Міддлтон.
Після несподіваної «втечі» з Лондона і переїзду на інший материк у дружини принца Гаррі з'явився час обміркувати свою поведінку з королівською родиною. Зараз колишні герцог і герцогиня з їх сином Арчі знаходяться на самоізоляції у своєму домі в США.
Близька подруга Маркл розповіла про те, що в ці дні колишня герцогиня багато думала про своє життя в Лондоні і вирішила, що хотіла б помиритися з родичами чоловіка.
Маркл сама зробила перший крок до примирення і попросила вибачення у Кейт Міддлтон за все виникали між ними розбіжності. За словами подруги, Меган сприймала дружину принца Вільяма як суперницю незважаючи на те, що та намагалася допомогти їй освоїтися в її нового життя.
Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.
Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".
Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втечу з палацу обернулося новими проблемами.