Герцоги Сассекські після втечі з Великборитании вирішили осісти в Каліфорнії

Про це стверджує британський таблоїд Daily Mail.

Меган Маркл і принц Гаррі, швидше за все, планують серйозно влаштуватися в американській Каліфорнії.

Після втечі з Букінгемського палацу герцоги не змогли надовго затриматися в Канаді і тепер вони хочуть придбати розкішний особняк.

Вибір герцогів Сассекських в Каліфорнії одразу ліг на дорогий маєток, яким володіє зірка Голлівуду Мел Гібсон. Режисер, в свою чергу, купив цей маєток у 2008 році у іншого актора Девіда Духовни за більш ніж $11 млн.

Якщо Меган Маркл і принц Гаррі надумають сюди переїжджати, то їм доведеться віддати близько $15 млн.

Також відомо, що розкішний палац розташований на пагорбах і потопає у зелені дерев, а з тераси перед будинком відкривається вид на океан і каньйон.

Площа особняка, який можуть купити Меган Маркл і принц Гаррі, становить 611 квадратних метрів. У будинку є п'ять спалень, п'ять ванних кімнат, вітальня з каміном, їдальня, тренажерний зал та інше. Для зручності на території палацу - два басейни.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл переосмислила свою поведінку і вирішила помиритися з Кейт Міддлтон.

Після несподіваної «втечі» з Лондона і переїзду на інший материк у дружини принца Гаррі з'явився час обміркувати свою поведінку з королівською родиною. Зараз колишні герцог і герцогиня з їх сином Арчі знаходяться на самоізоляції у своєму домі в США.

Близька подруга Маркл розповіла про те, що в ці дні колишня герцогиня багато думала про своє життя в Лондоні і вирішила, що хотіла б помиритися з родичами чоловіка.

Маркл сама зробила перший крок до примирення і попросила вибачення у Кейт Міддлтон за все виникали між ними розбіжності. За словами подруги, Меган сприймала дружину принца Вільяма як суперницю незважаючи на те, що та намагалася допомогти їй освоїтися в її нового життя.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".

Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втечу з палацу обернулося новими проблемами.