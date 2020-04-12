Меган Маркл вирішила озолотитися на журналістах

Після того, як Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися від королівського титулу і поїхали жити в Канаду, їм доводиться самостійно заробляти собі на життя. Але все одно очі на лоб лізуть, коли дізнаєшся ціну, яку екс-герцоци встановили на одне інтерв'ю з Меган Маркл. Про це повідомляють західні таблоїди.

Так, за одне інтерв'ю з Меган Маркл журналістам доведеться заплатити один мільйон доларів. Незважаючи на неймовірну суму, за словами Меган, гроші не підуть в сім'ю.

Благородні подружжя збираються відправити мільйон на благодійність, якщо все ж хтось із журналістів зважитися заплатити стільки.

Нагадаємо, що Меган Маркл переосмислила свою поведінку і вирішила помиритися з Кейт Міддлтон.

Після несподіваного «втечі» з Лондона і переїзду на інший материк у дружини принца Гаррі з'явилося час обміркувати свою поведінку з королівською родиною. Зараз колишні герцог і герцогиня Сассекские з їх сином Арчі знаходяться на самоізоляції у своєму домі в США. Близька подруга Маркл розповіла про те, що в ці дні колишня герцогиня багато думала про своє життя в Лондоні і вирішила, що хотіла б помиритися з родичами чоловіка.

Маркл сама зробила перший крок до примирення і попросила вибачення у Кейт Міддлтон за все виникали між ними розбіжності. За словами подруги, Меган сприймала дружину принца Вільяма як суперницю незважаючи на те, що та намагалася допомогти їй освоїтися в її нового життя. Зараз Маркл сильно шкодує про це.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".

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