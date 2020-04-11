35-річний принц Гаррі та його 38-річна дружина Меган Маркл змінили плани щодо вечірки з нагоди першого дня народження їх сина Арчі

6 травня хлопчикові виповнюється рік, і цей день його батьки збиралися відзначити з розмахом, прилетівши в Великобританію і зібравшись з членами королівської сім'ї, проте світова пандемія китайського грипу змусила пару переглянути свої плани, пише «Сплетник».

Зараз ні про яке спільне святкуванні не йдеться, оскільки пара перебуває в Каліфорнії, і, найімовірніше, день народження сина пара відзначить у вузькому колі.

Єдиним гостем свята, за словами інсайдерів, стане бабуся хлопчика, мати Меган Глорія Регланд, яка живе недалеко від своїх дочки і зятя в Лос-Анжелесі.

Проте зовсім відмовлятися від планів пишно відзначити день народження принца пара не хоче. Герцог і герцогиня Сассекские все ж влаштують, нехай і з деяким запізненням. За словами джерела, сам день народження Арчі «не буде першим великим святом, яке вони планували, з друзями, родиною та деякими хрещеними батьками».

Тим часом на носі – свято у принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон. 23 квітня їх молодшому синові Луї виповниться два роки. День народження герцоги Кембриджські відзначать у вузькому колі в своєму маєтку Анмер-Хол в Норфолку, куди вони разом з дітьми переїхали на час карантину.

Раніше ми писали про те, як Меган Маркл і принц Гаррі вибирали ім'я для свого сина Арчі. З'ясувалося, що це не спонтанне рішення, а продуманий крок. Після того, як королева Єлизавета позбавила Гаррі і Меган титулу і можливості використовувати "королівський", екс-герцоги зайнялися ребрендингом своєї благодійної організації Sussex Royal. Вони для неї вигадали нову назву - Archewell. Фонд був назвав в честь малюка Арчі.

«Ще до Sussex Royal у нас була ідея заснувати благодійний фонд під назвою Arche — грецьким словом, що означає «джерело дії». Воно апелює до внутрішніх глибоких ресурсів, які кожен з нас повинен використовувати. Ми сподівалися, що коли-небудь зможемо зробити таку організацію. Це слово послужило натхненням для імені нашого сина», — сказали Меган і Гаррі.

Нагадаємо, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу.

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