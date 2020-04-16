Воскресение Христово – главнейший праздник для православных христиан. В этот день украинцы издавна почитают своих друзей и близких и желают всего наилучшего. Politeka.net предлагает лучшие поздравления с Пасхой 2020 в открытках и СМС.

В 2020 году православные украинцы отмечают Пасху 19 апреля. Из-за карантина сложно поздравить человека лично, удариться вареными яйцами и после церковной службы – даже на улицу нельзя выйти больше, чем по двое. К счастью, сейчас есть интернет и мобильная связь, благодаря которым картинки и самые теплые слова можно отправить вместе с поздравлением удаленно.

Христианские открытки и поздравления с Пасхой 2020

Пасха – это христианский праздник, поэтому нельзя забывать о его значении. Две тысячи лет назад Иисус Христос, Сын Божий, умер на кресте за человеческие грехи, а на третий день он воскрес из мертвых. Его жертва спасла всех людей от вечных мучений в Аду и позволила снова воссоединиться с Богом. Поэтому Пасха – светлое и радостное событие, христиане с улыбкой говорят каждому встречному “Христос воскресе” или отвечают “Воистину воскресе”. Вот только у католиков праздник отмечается немного раньше.

Праздничной открыткой следует напомнить близким о жертве Иисуса Христа, о торжестве жизни над смертью. Для этого можно выбрать картинку с Сыном Божьим, ангелами или с фото храма. Особенно приятно будет получить поздравления со Святой Пасхой Христовой тем людям, которые выдержали Великий пост – для них это напоминание об успешно пройденном испытании. Предлагаем пасхальные открытки с поздравлениями в стихах и прозе на русском и украинском языке.

Христос воистину воскрес!

Желаю вам добра и вдохновения.

Пускай пошлет Господь с небес

Для всех свое благословение!

Желаю чистоты в душе и теле,

В семье - лишь счастья и уюта,

Пускай мечты сбываются на деле

Сейчас и каждую минуту!

***

В праздник Пасхи, когда отмечают Воскресение Иисуса Христа, я от всего сердца желаю вам нерушимого счастья, искренней веры, бессмертной надежды и достатка. Пусть в день святой Пасхи Господь подарит нам свою милость и благословение, пусть всякий человек получит то, в чем больше всего нуждается. С праздником!

Источник: Бугага

***

"Христос воскрес!" – знов пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із крашанками

Несуть до храму із пасками.

Святково свічки загорілись,

І всі страви освятились.

"Христос воскрес" – лунають дзвони,

Розбивають зло й прокльони!

***

Христос воскрес! Примите от меня искренние поздравления с Пасхой 2020. Пусть радость великого праздника навсегда изгонит из сердца печаль и тоску, а подарит веселое настроение и умиротворение. Помните, что Христос не зря отдал свою жизнь на кресте, и цените свое счастье, откуда бы оно ни пришло.

Источник: bestgif

***

С Пасхой светлой поздравляю!

Говорю: Христос воскрес.

Вам сегодня я желаю

Много радостных чудес.

Сбереги вас Бог от горя,

От болезней, прочих бед.

Вам желаю счастья море,

Долгих, славных жизни лет!

Красивые открытки на Пасху 2020

Поздравлять с Воскресением Христовым можно не только христиан. Ведь в Библии сказано, что Иисус умер как за праведников, так и за грешников. Если человек придерживается католической веры – он тоже будет рад поздравлению. В любом случае, стоит разделить свою радость со знакомыми, передав им праздничную картинку по телефону, в социальных сетях или в мессенджерах.

Источник: otkr.ot7

Сейчас очень просто скачать и отправить пожелания близкому человеку: маме, папе, бабушке, сестре, брату, любимой девушке или парню. Красивая поздравительная открытка – хороший способ показать свою любовь и уважение. К этому стоит приучать своих детей.

Источник: otkr.ot7

Если немного заморочиться, можно найти более красивый, но и более сложный вариант, например, мерцающие анимации, музыкальные видео, приколы. Или самостоятельно превратить в открытку интересные фото. Так можно взять снимки, на которых запечатлены старинные иконы. Если есть возможность вручить поздравительные открытки лично – лучше распечатать и вырезать их из бумаги. Можно найти и отреставрировать старые карточки.

Короткие и прикольные СМС для поздравления с Пасхой 2020

Даже в эпоху интернета СМС остаются удобным и популярным средством связи. В таком случае лучше подобрать короткое поздравление, текст которого легко набрать и прочесть с экрана телефона. Идеально подойдет стишок: небольшой, лаконичный, красивый и торжественный. Другу или подруге будет приятно получить смешные, веселые или шуточные стихи. Не забывайте отправлять поздравления с Пасхой 2020 в картинках или СМС-сообщения в ответ.

***

Колоколов пасхальный перезвон

Пусть нам приносит счастье в каждый дом,

Пусть солнце светит радостно с небес.

Христос воскрес! Воистину воскрес!

***

Мы сегодня яйца бьем.

Скорлупой заполнен дом.

Наши пасочки едим,

Голод утолить спешим.

Все поют «Христос Воскрес»

И ждут радостных чудес.

***

Поздравляю с Пасхой лично

И желаю не хворать,

А для этого куличик

В крупных дозах принимать.

Запивать его кагором,

Чтобы шло лекарство впрок,

Но «лечиться» только в меру

Нужно дать себе зарок.

Источник: druzi.net

***

Від яєць всі руки в фарбі

Та я шлю тобі “привіт”.

Хай на пасках яскраві барви

Не забудуться довік.

Хай життя буде солодким,

Наче біла та глазур,

Сум – легеньким і коротким,

А в любові – все ажур.

***

З Великоднем я вітаю

І від серця побажаю:

Смачної паски,

Довгої ковбаски,

Жирного холодця,

Крутого яйця,

Лютого хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

***

Радо сонечко сіяє

Смачна паска десь вітає,

Радуйтеся щиро нині –

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес –

Христос воскрес!

Напомним, Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать по дням.

Как сообщала Politeka, Пасха 2020: история и значение праздника, чего нельзя делать.

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