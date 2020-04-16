Воскресение Христово – главнейший праздник для православных христиан. В этот день украинцы издавна почитают своих друзей и близких и желают всего наилучшего. Politeka.net предлагает лучшие поздравления с Пасхой 2020 в открытках и СМС.
В 2020 году православные украинцы отмечают Пасху 19 апреля. Из-за карантина сложно поздравить человека лично, удариться вареными яйцами и после церковной службы – даже на улицу нельзя выйти больше, чем по двое. К счастью, сейчас есть интернет и мобильная связь, благодаря которым картинки и самые теплые слова можно отправить вместе с поздравлением удаленно.
Христианские открытки и поздравления с Пасхой 2020
Пасха – это христианский праздник, поэтому нельзя забывать о его значении. Две тысячи лет назад Иисус Христос, Сын Божий, умер на кресте за человеческие грехи, а на третий день он воскрес из мертвых. Его жертва спасла всех людей от вечных мучений в Аду и позволила снова воссоединиться с Богом. Поэтому Пасха – светлое и радостное событие, христиане с улыбкой говорят каждому встречному “Христос воскресе” или отвечают “Воистину воскресе”. Вот только у католиков праздник отмечается немного раньше.
Праздничной открыткой следует напомнить близким о жертве Иисуса Христа, о торжестве жизни над смертью. Для этого можно выбрать картинку с Сыном Божьим, ангелами или с фото храма. Особенно приятно будет получить поздравления со Святой Пасхой Христовой тем людям, которые выдержали Великий пост – для них это напоминание об успешно пройденном испытании. Предлагаем пасхальные открытки с поздравлениями в стихах и прозе на русском и украинском языке.
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Христос воистину воскрес!
Желаю вам добра и вдохновения.
Пускай пошлет Господь с небес
Для всех свое благословение!
Желаю чистоты в душе и теле,
В семье - лишь счастья и уюта,
Пускай мечты сбываются на деле
Сейчас и каждую минуту!
***
В праздник Пасхи, когда отмечают Воскресение Иисуса Христа, я от всего сердца желаю вам нерушимого счастья, искренней веры, бессмертной надежды и достатка. Пусть в день святой Пасхи Господь подарит нам свою милость и благословение, пусть всякий человек получит то, в чем больше всего нуждается. С праздником!
Источник: Бугага
***
"Христос воскрес!" – знов пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із крашанками
Несуть до храму із пасками.
Святково свічки загорілись,
І всі страви освятились.
"Христос воскрес" – лунають дзвони,
Розбивають зло й прокльони!
***
Христос воскрес! Примите от меня искренние поздравления с Пасхой 2020. Пусть радость великого праздника навсегда изгонит из сердца печаль и тоску, а подарит веселое настроение и умиротворение. Помните, что Христос не зря отдал свою жизнь на кресте, и цените свое счастье, откуда бы оно ни пришло.
Источник: bestgif
***
С Пасхой светлой поздравляю!
Говорю: Христос воскрес.
Вам сегодня я желаю
Много радостных чудес.
Сбереги вас Бог от горя,
От болезней, прочих бед.
Вам желаю счастья море,
Долгих, славных жизни лет!
Красивые открытки на Пасху 2020
Поздравлять с Воскресением Христовым можно не только христиан. Ведь в Библии сказано, что Иисус умер как за праведников, так и за грешников. Если человек придерживается католической веры – он тоже будет рад поздравлению. В любом случае, стоит разделить свою радость со знакомыми, передав им праздничную картинку по телефону, в социальных сетях или в мессенджерах.
Источник: otkr.ot7
Сейчас очень просто скачать и отправить пожелания близкому человеку: маме, папе, бабушке, сестре, брату, любимой девушке или парню. Красивая поздравительная открытка – хороший способ показать свою любовь и уважение. К этому стоит приучать своих детей.
Источник: otkr.ot7
Если немного заморочиться, можно найти более красивый, но и более сложный вариант, например, мерцающие анимации, музыкальные видео, приколы. Или самостоятельно превратить в открытку интересные фото. Так можно взять снимки, на которых запечатлены старинные иконы. Если есть возможность вручить поздравительные открытки лично – лучше распечатать и вырезать их из бумаги. Можно найти и отреставрировать старые карточки.
Короткие и прикольные СМС для поздравления с Пасхой 2020
Даже в эпоху интернета СМС остаются удобным и популярным средством связи. В таком случае лучше подобрать короткое поздравление, текст которого легко набрать и прочесть с экрана телефона. Идеально подойдет стишок: небольшой, лаконичный, красивый и торжественный. Другу или подруге будет приятно получить смешные, веселые или шуточные стихи. Не забывайте отправлять поздравления с Пасхой 2020 в картинках или СМС-сообщения в ответ.
***
Колоколов пасхальный перезвон
Пусть нам приносит счастье в каждый дом,
Пусть солнце светит радостно с небес.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
***
Мы сегодня яйца бьем.
Скорлупой заполнен дом.
Наши пасочки едим,
Голод утолить спешим.
Все поют «Христос Воскрес»
И ждут радостных чудес.
***
Поздравляю с Пасхой лично
И желаю не хворать,
А для этого куличик
В крупных дозах принимать.
Запивать его кагором,
Чтобы шло лекарство впрок,
Но «лечиться» только в меру
Нужно дать себе зарок.
Источник: druzi.net
***
Від яєць всі руки в фарбі
Та я шлю тобі “привіт”.
Хай на пасках яскраві барви
Не забудуться довік.
Хай життя буде солодким,
Наче біла та глазур,
Сум – легеньким і коротким,
А в любові – все ажур.
***
З Великоднем я вітаю
І від серця побажаю:
Смачної паски,
Довгої ковбаски,
Жирного холодця,
Крутого яйця,
Лютого хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!
***
Радо сонечко сіяє
Смачна паска десь вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес –
Христос воскрес!
Напомним, Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать по дням.
Как сообщала Politeka, Пасха 2020: история и значение праздника, чего нельзя делать.
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