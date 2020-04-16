В погоне за скидками и подарками люди забыли о безопасности

В Мариуполе новый продуктовый супермаркет, не успев открыться, угодил в грандиозный скандал

Несмотря на карантин, администрация магазина решила привлечь покупателей розыгрышем призов и скидками, однако, видимо, не учла тот момент, что за призами явятся сотни людей, которым плевать на карантин.

Видео, показывающее, как около 200 человек штурмуют супермаркет, появилось в группе «0629.com.ua Город Мариуполь» в Фейсбуке.

Как видно на записи, люди хоть и в масках, но дистанцию никто не соблюдает.

Вскоре к магазину приехали пять авто патрульной полиции, а также заместители городского головы Ксения Сухова, Сергей Орлов и Аркадий Мешков. Маркет по требованию мэрии закрыли, а у покупателей, которые там были на момент приезда правоохранителей, взялись проверять документы.

Тех, кто не мог предоставить паспорт, забирали в отделение полиции для установления личности. Журналистам копы пояснили, что такой шаг предпринимается для того, чтоб, если кто-то заболеет коронавирусом, можно было установить круг лиц, с которыми контактировал зараженный, и отправить их на самоизоляцию.

Что же касается граждан, то свое беспардонное нарушение условий карантина они объяснили тем, что им надоело сидеть дома и захотелось в люди.

Мариупольцы штурмуют новый супермаркет Gepostet von Анна Працкова am Donnerstag, 16. April 2020

Под видео в Фейсбуке – сотни комментариев, в которых граждане не стесняются в выражениях.

«Каждому на выходе штраф в подарок 17 000. Другим урок будет. И магазину за то, что не могут организовать все как положено во время карантина», «Из-за таких быдляков ещё год посидим на карантине 😈😈😈», «За подарок хоть в огонь, хоть в воду, хоть в больницу. Хоть на кладбище», «А где наша власть была, когда больше недели шла реклама. Или они глухие?», «Бестолковое стадо!», – пишут пользователи.

Не обошел ситуацию стороной и известный украинский политолог Юрий Романенко, подчеркнув, что это – «чисто украинская история».

«В нашем случае роль изверга играет алчность. В общем-то, она – причина нашей убогости этого государства и общества и во всех других случаях. Как это не иронично звучит, но правильно Онуфрий, за грехи этот вирус пришел. Точнее говоря, грехи человеческие облегчают природе выполнить высокую миссию естественного отбора», – отметил он в своем телеграмм-канале.

Напомним, поминальные дни в Украине могут отменить, появилось официальное заявление.

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