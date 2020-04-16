В Мариуполе новый продуктовый супермаркет, не успев открыться, угодил в грандиозный скандал
Несмотря на карантин, администрация магазина решила привлечь покупателей розыгрышем призов и скидками, однако, видимо, не учла тот момент, что за призами явятся сотни людей, которым плевать на карантин.
Видео, показывающее, как около 200 человек штурмуют супермаркет, появилось в группе «0629.com.ua Город Мариуполь» в Фейсбуке.
Как видно на записи, люди хоть и в масках, но дистанцию никто не соблюдает.
Военную технику стянули под Киев, начались облавы: к чему готовиться с 16 апреля и кто под угрозой
Над выгоревшим Чернобылем заметили знак свыше, появилось фото: «Это не конец»
Ким Кардашьян сняла всю одежду и показала соблазнительные позы: "Совершенная"
Право на заслуженную пенсию восстановят, документ уже в Раде: кого коснутся изменения
Вскоре к магазину приехали пять авто патрульной полиции, а также заместители городского головы Ксения Сухова, Сергей Орлов и Аркадий Мешков. Маркет по требованию мэрии закрыли, а у покупателей, которые там были на момент приезда правоохранителей, взялись проверять документы.
Тех, кто не мог предоставить паспорт, забирали в отделение полиции для установления личности. Журналистам копы пояснили, что такой шаг предпринимается для того, чтоб, если кто-то заболеет коронавирусом, можно было установить круг лиц, с которыми контактировал зараженный, и отправить их на самоизоляцию.
Что же касается граждан, то свое беспардонное нарушение условий карантина они объяснили тем, что им надоело сидеть дома и захотелось в люди.
Под видео в Фейсбуке – сотни комментариев, в которых граждане не стесняются в выражениях.
«Каждому на выходе штраф в подарок 17 000. Другим урок будет. И магазину за то, что не могут организовать все как положено во время карантина», «Из-за таких быдляков ещё год посидим на карантине 😈😈😈», «За подарок хоть в огонь, хоть в воду, хоть в больницу. Хоть на кладбище», «А где наша власть была, когда больше недели шла реклама. Или они глухие?», «Бестолковое стадо!», – пишут пользователи.
Не обошел ситуацию стороной и известный украинский политолог Юрий Романенко, подчеркнув, что это – «чисто украинская история».
«В нашем случае роль изверга играет алчность. В общем-то, она – причина нашей убогости этого государства и общества и во всех других случаях. Как это не иронично звучит, но правильно Онуфрий, за грехи этот вирус пришел. Точнее говоря, грехи человеческие облегчают природе выполнить высокую миссию естественного отбора», – отметил он в своем телеграмм-канале.
Напомним, поминальные дни в Украине могут отменить, появилось официальное заявление.
Как сообщала Politeka, украинцы массово ринулись в храмы во время карантина, люди в отчаянии: "А на кого ещё надеяться?"
Также Politeka писала, что эпидемия начала косить харьковских военных.