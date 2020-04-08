В середине апреля украинцы могут столкнуться с дефицитом лимонов, так как они не будут поступать в украинские супермаркеты

Такая ситуация возникнет в Украине из-за того, что Турция запретила экспортировать лимоны в связи с пандемией. Запрет будет действовать до 31 августа 2020 года.

Как рассказала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Катерина Зверева изданию "Интерфакс-Украина", более 60% лимонов, которые продаются в Украине, поступают к нам из Турции. Всего украинцы потребляют около 55 тысяч тонн лимонов в год.

Кроме турецких лимонов, мы закупаем испанские. Но, по словам Зверевой, поставки из Испании сейчас тоже под вопросом.

«В связи с закрытием рынка Турции продукция из этой страны будет замещаться продукцией из Южной Америки», - отметила она, подчеркнув, что в апреле они просто физически не успеют доплыть в Украину.

Ожидается, что лимоны пропадут с прилавков уже в середине апреля, так как сейчас магазины будут распродавать остатки со складов. Эксперт напомнила, что цена лимонов и так выросла в два раза за последний месяц. Прогнозировать дальнейший рост цен на этот продукт довольно трудно, так как ситуация развивается стремительно. Она добавила, что цены вырастут в любом случае, так как турецкие лимоны были самыми дешевыми.

Напомним, что Лукаш рассказала о просчете Зеленского с гумпомощью для Италии: "пытается угодить...".

Как сообщала Politeka, карантин не отменят, в СНБО огорошили украинцев: «Самое страшное впереди».

Также Politeka писала, что Чаплыга осудил карантинные меры в Украине: "Не отвечает здравому смыслу".