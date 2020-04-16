Граждане уже давно не верят отечественной Фемиде

Борьба с коррупцией в Украине потерпела громкое поражение

В прошлом году из-под ответственности уходил каждый четвертый подозреваемый в коррупции, передает ресурс «Наші гроші» со ссылкой на данные Национального доклада относительно принципов реализации антикоррупционной политики в 2019 году.

В суды поступило 3949 дел о коррупционных деяниях, однако каждое четвертое дело было закрыто. Что же касается рассмотренных дел, то суды вынесли приговоры 1479 гражданам, а оправдали 526 человек.

По информации НАЗК, ежегодно количество дел о коррупции увеличивается: 31 декабря 2019-го коррупционных производств насчитывалось 9054.

Такие цифры украинцев не удивили, поскольку большинство граждан не верят в правосудие и уверены, что судьи сами не прочь по возможности разжиться.

«Кто бы сомневался! А судьи-кто? Просто смешно смотреть, когда предъявляют "підозру"крупному ворюге, вернее, ворующему по-большому. Мы же заранее знаем, чем все окончится», «Как всегда откупились. Видно, ничего в этой стране под названием Украина не изменится», «Да здравствует украинский суд, самый гуманный в мире для коррупционеров. 😀😀😀», «Ворон ворону глаз не выклюет! Взяточники с коррупциoнерами найдут общий язык!😷👿😈», «Деньги поделили, и никто в накладе не остался, почему бы и не закрыть», – рассуждают в комментариях.

Ранее мы писали о том, что 7 апреля детективы НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины задержали начальника следственного управления налоговой милиции ГФС в Киевской области Александра Чепеля на получении взятки в размере 50 тысяч долларов. Чиновник требовал деньги за принятие положительного решения в уголовном производстве в пользу частной фирмы.

Следовательно, даже находясь в состоянии расформирования Государственная фискальная служба остается оплотом коррупции, а ее кадры, используя остатки полномочий, требуют взятки.

Напомним, Томенко раскрыл подлую схему власти с новыми штрафами.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, кто больше всех грабит украинцев.

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