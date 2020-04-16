Актер Евгений Гришковец, который радовался от присоединения Крыма к РФ, сделал неожиданное заявление

Российский режиссер, актер Евгений Гришковец, который не раз убеждал, как хорошо жить с Россией и как плохо с фашистами и бандеровцами вдруг понял, что "радости от присоединения Крыма стало и становится всё меньше и меньше. Как в самом Крыму, так и в самой России".

Актер вдруг обнаружил, что, несмотря на инфляцию и постоянные обстрелы по всему фронту, украинцы не ползут на коленях к президенту РФ Владимиру Путину с челобитной, а мужественно готовятся пережить невзгоды, пишет Укринформ.

"Радость, от того, что "украинцам плохо" омрачается тем, что от этого нашего "плохо" мы не страдаем так, как должны бы страдать в соответствии с определенной нам Путиным и путинцами судьбой. Удивительно, но никто в Киеве не мёрзнет... Никто не опомнился", - отмечает он.

Он добавил, что по России ударили война, собственная агрессия, санкции Запада и азиатчина во власти. И стало как-то больно. И заставило посмотреть на себя в зеркало.

"Надо принять то, что если у Украины и украинцев претензии и вопросы в основном к нам, то у нас все вопросы должны быть только к самим себе. Надо признаться самим себе, что это мы сами утратили чувство реальности и бездарно распорядились тем многолетним везением, которое нам выпало в виде высоких цен на нефть" - говорит Гришковец.

Гришковец отметил, что сегодняшняя Россия - это страна побеждающей жадности.

"Страна с правительством, которое привыкло быть некомпетентным и отвыкло стыдиться своей некомпетентности. Мы остались в изоляции с руководством, которое привыкло все проблемы от своей некомпетентности, бездарности и неуёмной жадности забрасывать и забрасывать деньгами, счёта которым это руководство не знало и знать не желало", - неожиданно заявил актер.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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