Это нужно знать всем!

Страстная пятница является днем скорби для всех верующих, ведь именно в этот день распяли Иисуса Христа

Politeka решила рассказать главные приметы и традиции этого дня.

Так, название Страстная пятница получила от выражения “Страсти Христовы”, то есть – муки, в которых закончилась земная жизнь Иисуса Христа.

В последнюю пятницу перед Пасхой в храмах прекращается литургия. В этот день читают отрывки о событиях на Голгофе, вспоминая страдания Сына Божьего. А ровно в три часа дня выносят Плащаницу.

Христиане соблюдают строгий пост, есть разрешается только во второй половине дня, после выноса Плащаницы, и только хлеб и воду.

Помимо ограничений, этот день богат на запреты. Вот примеры того, что не рекомендуется делать:

убирать в доме, стирать;

шить и вязать;

стричься, красить волосы;

рубить дрова и выполнять другую работу с металлическим инвентарем;

веселиться, громко смеяться, петь;

ругаться, ссориться;

употреблять алкоголь;

плевать на землю;

копать, пахать, полоть. Считается, что в Страстную пятницу прокалывать металлическими предметами землю – большой грех.

В этот день рекомендуется заняться выпечкой пасок и покраской яиц. Перед этим обязательно нужно прочитать молитву, которая, по легенде, сохранит испеченный хлеб, и он не будет портиться.

После службы на Страстную пятницу нужно принести в дом 12 горящих свечей, которые должны догореть до конца. С ними нужно обойти весь дом, чтобы весь следующий год жизни семьи было счастливым.

Страстная пятница издавна использовалась нашими предками для различных ритуалов. Например, чтобы в вашей семье царил мир и согласие, нужно испечь вместе с куличами колобок из теста. Одну половинку съесть, а другую хранить вместе с иконам течение года, произнеся над ней следующий заговор: “Господи, спаси, сохрани, обороны. Ныне и присно и во веки веков. Аминь”.

Напомним, Страстная пятница: что категорически нельзя делать в этот день.

Как сообщала Politeka, странные пасхальные традиции со всего мира.

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