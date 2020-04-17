Что нужно знать украинцам

Стало известно, как украинцы могут спастись от последствий пылевых бурь

Соответствующие советы на своем официальном портале опубликовал доктор Евгений Комаровский, передает Politeka.net.

Из-за шквальных ветров и пылевых бурь в Киеве уже второй день подряд тяжело дышать.

В связи с этим популярный доктор Евгений Комаровский подготовил целую подборку эффективных советов.

В первую очередь, специалист порекомендовал украинцам сокращать время пребывания вне помещения, а если пришлось выйти на улицу - избегать физических нагрузок, дышать носом и не совершать глубоких вдохов.

Также Евгений Комаровский призвал украинцев отложить утренние пробежки до лучших времен, а по возвращению домой - немедленно переодеться и принять душ.

"В помещении всё закрыть. Всё - двери-окна-форточки-балкон. Всё! Кондиционер включить. Если имеется бытовой очиститель воздуха - конечно же включить. Если его нет, но есть деньги - купить и включить. Если в вашем регионе дым за окном появляется регулярно - включить в план обязательных покупок очиститель воздуха", - предупреждает он.

В сегодняшних условиях украинцы также должны поддерживать нормальную относительную влажность воздуха на уровне 40-70 %, ведь в сухом воздухе мы можем вдыхать частички пыли.

Помимо этого, в "сложные" дни нужно много пить жидкости и регулярно закапывать нос солевыми растворами, протирать глаза и полоскать рот.

На время пылевых бурь украинцам стоит отказаться от курения, газовых плит и ароматических свечей. Если у ребенка имеются болезни легких, то нужно с доктором обсудить коррекцию дозировки.

Евгений Комаровский также предостерег украинцев от самолечения и борьбы с последствиями вдыхания дыма (кашель, чиханье, конъюнктивит).

"Особо опасны любые "лекарства от кашля". Много кашляете - много пейте, и бегом к доктору", - добавил он.

Что касается медицинских масок, то они не способны защитить организм и обезвредить дым, а за серьезный респиратор придется отдать много денег.

"Тем не менее марлевая маска, смоченная водой, является реальным способом увлажнения слизистых оболочек, и ее применение вне помещения вполне целесообразно", - резюмировал Комаровский на своем сайте.

Напомним, что Комаровский выдал, что ждет украинцев после строгого карантина: "Люди, вы понимаете, зачем он нужен?".

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