Скоро от них спасения не будет

Доктор Евгений Комаровский сделал неожиданное заявление по поводу распространения уханьского вируса

Об этом он рассказал в своей традиционной рубрике «Ответы на вопросы», которую он ведет в youtube, передает Politeka. У врача спросили, могут ли комары переносить уханьский вирус. Людей сильно беспокоит этот вопрос с приходом лета.

Евгений Комаровский был категоричен. По его словам, через укус комара или любого другого насекомого вирус передаться не может.

«Комары, то есть насекомые, однозначно не переносят вирус. Медицинская наука не имеет никакой информации о том, что вирус переносится насекомыми. Закрыли эту тему», – заявил Комаровский.

Доктор добавил, что регулярно сталкивается с такими вопросами. Он призвал украинцев не боятся задавать вопросы, даже если они считают их глупыми.

Ранее мы писали, что в интервью Big Money Комаровский заявил, что вирус дольше будет активным в стране, где введены жесткие карантинные меры. По его словам, практически каждый человек будет вынужден рано или поздно встретиться с уханьским вирусом. Поэтому, как только карантин закончится, болезнь никуда не денется.

Педиатр объяснил, что карантин вводят, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, а не для того, чтобы избежать заражения.

Напомним, что Комаровский объяснил, кто не заболеет опасным вирусом: "Всё дело в...".

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский назвал крепкий напиток, который поможет во время эпидемии: "Можно использовать".

Также Politeka писала, что доктор Комаровский похвалил бездействие Лукашенко в дни пандемии.