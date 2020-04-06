Каждый человек на земном шаре вынужден встретиться с вирусом

Доктор Евгений Комаровский сделал неожиданное заявление относительно распространения китайского вируса

Так, в интервью Big Money известный педиатр сообщил, что чем строже будет карантин (ограничены перелеты, заблокирован транспорт, заблокировано реальное общение между людьми), тем дольше вирус будет активный.

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Более того, по его словам, на Земле с коронавирусом вынужден встретиться каждый человек.

"…Каждый человек на земном шаре вынужден с ним встретиться, ну, а куда он денется… то есть, каждый из нас с ним встретится. Только вы с ним можете встретиться сегодня, а можете – через три месяца", – заявил врач.

Комаровский добавил, что каждый встретится с вирусом, как только карантин закончится.

"Люди, вы понимаете, зачем нужен карантин?.. Суть, на самом деле, состоит в следующем: на сегодня нет страны в мире, где (в больницах – Ред.) количество коек, и количество профессионалов, и количество аппаратов искусственной вентиляции легких справится с ситуацией, когда одномоментно заболеют все, кто может заболеть…", – сказал доктор.

Напомним, что доктор Комаровский раскрыл, какими продуктами нужно запастись на карантин: "Важнее гречки".

Как сообщала Politeka, Лобода срочно связалась с Комаровским, Тилль Линдеманн в реанимации: "Спасайте!".

Также Politeka писала, что доктор Комаровский ошарашил украинцев, о пиве на карантине придется забыть: причина.