В 2020 году некоторых бюджетников лишат доплат из-за сокращения расходов бюджета

Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, сообщает «ТСН.Ранок».

Речь идет о единовременной доплате в размере 21 тысяча гривен, которую должны были выплачивать молодым учителям. Как заявляла экс-министр образования Анна Новосад, такие выплаты должны были получить около 74 тысяч молодых учителей, чей стаж меньше 10 лет.

Отмечается, что доплаты урезали из-за пандемии. Как только эпидемия пройдет, их обещают вернуть.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский уже объявлял о сокращении зарплат некоторых украинцев. Во время одного из своих обращений он заявил, что с апреля зарплаты госслужащих сократят. Во время карантина они не будут превышать 47 тысяч гривен.

В правительстве уже подсчитали, что урезание зарплат позволит сэкономить как минимум 1,5 миллиарда гривен для бюджета. Зеленский подчеркнул, что в такое трудное время госслужащие должны «подтянуть пояса». Нововведения коснутся судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ и других госучреждений.

Кроме этого, президент обещал, что сокращать зарплаты учителей и стипендии студентов во время карантина не будут. Как видим, учителя все же лишатся доплат.

Напомним, что украинских топ-чиновников лишат "космических" зарплат: кому придется "затянуть пояса".

Как ранее сообщала Politeka, Владимир Зеленский проговорился об урезании зарплат, украинцы ошеломлены: «лишний раз не поедут отдыхать».

Также Politeka информировала, что Зеленский осрамился перед украинцами из-за миллиона долларов: "Упс, ошибочка вышла".