Українським держслужбовцям вже з квітня можуть скоротити заробітну плату
Вона не зможе перевищувати 47 тисяч гривень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні, передає Politeka.net.
За його словами, у Кабінеті міністрів вважають, що такий крок дозволить заощадити мінімум півтора мільярда гривень для державного бюджету.
Скорочення торкнеться всіх держслужбовців, і підтягнути пояси доведеться суддям, народним депутатам, прокурорам, працівникам Національного банку України, Центрвиборчкому та багатьом іншим чиновникам. Такі ж обмеження стосуються і членів спостережних рад.
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Правда, тут же президент підкреслив, що цей захід тимчасовий, чим, напевно, чимало засмутив простих українців, і додав, що скорочення зарплат – це поки тільки його ініціатива, яку ще має підтримати Верховна Рада.
Глава держави акцентував увагу на тому, що на час карантину не будуть скорочені зарплати вчителів, стипендії студентів і витрати на наукову діяльність.
Слова президента викликали жваве обговорення в мережі.
«Ну хто з них проголосує за пониження своєї зарплати - маячня сивої кобили У них премії та надбавки за шкідливість перевищують норми дозволеного», «Ось вам і слуга народу! Останнє відберуть», «Це все дитячий белькіт, не вірю вже нікому», «Наведіть порядок у цінах. Притисніть бариг ненажерливих, і все стане на свої місця», «З ху*лі взялися 47 тисяч?! Вони не «напрацювали» навіть на мінімалку!», «Верховна Рада може і відмовитися від зарплати за місяць, зайвий раз не поїдуть відпочивати», «Невже не можна на це страшний час відмовитися від космічних зарплат?», – пишуть у коментарях під публікацією розгнівані українці.
Раніше ми розповідали, що президент України пообіцяв виплатити мільйон доларів вітчизняним академікам, якщо ті зможуть розробити вакцину або ліки від «уханьского» вірусу.
Втім, така щедра винагорода не надихнула багатьох українців. У мережі люди активно обговорили ініціативу президента, при цьому пригадавши йому обіцянку підвищити зарплату вчителів до чотирьох тисяч доларів.
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