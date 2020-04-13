Українським держслужбовцям вже з квітня можуть скоротити заробітну плату

Вона не зможе перевищувати 47 тисяч гривень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні, передає Politeka.net.

За його словами, у Кабінеті міністрів вважають, що такий крок дозволить заощадити мінімум півтора мільярда гривень для державного бюджету.

Скорочення торкнеться всіх держслужбовців, і підтягнути пояси доведеться суддям, народним депутатам, прокурорам, працівникам Національного банку України, Центрвиборчкому та багатьом іншим чиновникам. Такі ж обмеження стосуються і членів спостережних рад.

Правда, тут же президент підкреслив, що цей захід тимчасовий, чим, напевно, чимало засмутив простих українців, і додав, що скорочення зарплат – це поки тільки його ініціатива, яку ще має підтримати Верховна Рада.

Глава держави акцентував увагу на тому, що на час карантину не будуть скорочені зарплати вчителів, стипендії студентів і витрати на наукову діяльність.

Ви часто пишете, що ми виглядаємо втомленими. Думаю, це тому, що ми дійсно втомлені. Але – не зломлені. Наша боротьба з коронавірусом триває. Протягом тижня наші літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири ми очікуємо сьогодні та цими вихідними. Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. За кілька останніх днів було відвантажено 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня. Також хочу відзначити важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 мільярдів гривень. За ці кошти буде відчутно збільшено виплати лікарям, які протидіють COVID-19, і здійснено виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще – надання грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від коронавірусу. Окремо від коштів Фонду майже 30 мільярдів гривень буде спрямовано нашим пенсіонерам. Пріоритетом залишається і проект «Велике будівництво». Він стимулюватиме розвиток економіки та створить в Україні тисячі нових робочих місць. Окремо хочу підтримати наших учителів з проекту «Всеукраїнська школа онлайн». Ви подолали страх телекамер і в короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів. Помилитися – не страшно. Страшно – за все своє життя не створити нічого. Страшно – це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважав своїм священним обов’язком написати гидоту на адресу українських учителів. Ми обов’язково все подолаємо. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли моє звернення щодо боротьби з коронавірусом буде складатися лише з одного речення – в Україні захворілих і померлих немає. Gepostet von Володимир Зеленський am Freitag, 10. April 2020

Слова президента викликали жваве обговорення в мережі.

«Ну хто з них проголосує за пониження своєї зарплати - маячня сивої кобили У них премії та надбавки за шкідливість перевищують норми дозволеного», «Ось вам і слуга народу! Останнє відберуть», «Це все дитячий белькіт, не вірю вже нікому», «Наведіть порядок у цінах. Притисніть бариг ненажерливих, і все стане на свої місця», «З ху*лі взялися 47 тисяч?! Вони не «напрацювали» навіть на мінімалку!», «Верховна Рада може і відмовитися від зарплати за місяць, зайвий раз не поїдуть відпочивати», «Невже не можна на це страшний час відмовитися від космічних зарплат?», – пишуть у коментарях під публікацією розгнівані українці.

Раніше ми розповідали, що президент України пообіцяв виплатити мільйон доларів вітчизняним академікам, якщо ті зможуть розробити вакцину або ліки від «уханьского» вірусу.

Втім, така щедра винагорода не надихнула багатьох українців. У мережі люди активно обговорили ініціативу президента, при цьому пригадавши йому обіцянку підвищити зарплату вчителів до чотирьох тисяч доларів.

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