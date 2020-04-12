Володимир Зеленський розлютив українців гучною обіцянкою

Президент України пообіцяв виплатити мільйон доларів вітчизняним академікам, якщо ті зможуть розробити вакцину або ліки від «уханьського» вірусу. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листа на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде чи ліки вакцину, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів», - зізнався він.

Втім, таку щедру винагороду не надихнула багатьох українців. У мережі активно обговорюють ініціативу президента, при цьому пригадуючи йому обіцянку підвищити зарплату вчителів до 4 тисяч доларів.

«а ще вчителям ЗП 4000$», «І по 200 тис. за постраждалих у катастрофі і багато ще чого. Сучасна реінкарнація Піноккіо», «А де Бубочка візьме лимон баксів. Він же голодранець. Може знову Ленка або султанат Оман», «Лол! А їм пробірки купити нема за що! Фінансування урізано в 20 разів. На чому вони будуть вакцину винаходити?», «Так, за мій рахунок міг би 10 лямів наобіцяти. Адже не з рахунків кіпрської офшорної компанії ТОВ "Квартал 95" платити, якщо дійсно знайдуть вакцину», «Мільйонери і мільярдери зі всього світу просто віддають божевільні гроші в медичні фонди, які потім розподіляють серед провідних біолабораторій на ліки від коронавіруса, а тут знову Ліга Сміху», «Раптом, станеться диво і який-небудь лікар дійсно знайде вакцину або ліки. Тоді вийде як завжди А я нічого не обіцяв. Це все Ляшко. Грошей немає. А ви тримайтеся...», «Так і лікар скаже: упс помилочка вийшла, вакцина не працює (без мільйона) але ви там тримайтеся...», - пишуть люди.

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