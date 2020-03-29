Кабмін запропонував урізати зарплати чиновників удвічі

Якщо рішення буде прийнято, то воно торкнеться чиновників, що отримують зарплати, які, до слова, називають "космічними" - в розмірі 10 мінімальних, тобто 47 тисяч гривень. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Телеграм-каналі.

Як наголошується, заходи щодо зменшення зарплат будуть прийняті у зв'язку з пандемією коронавіруса COVID-19.

"Затягування поясів" відкладуть лише для посадових осіб, які на даний момент займаються боротьбою з коронавірусом та задіяні у заходах з нацбезпеки і оборони.

Крім того, планується скоротити на 30% розмір зарплат і винагород керівникам та членам наглядової ради держпідприємств і держкомпаній.

Нагадаємо, карантин вдарить по всій українській економіці в цілому, і по багатьом сім'ям окремо.

Багато українці втратять гроші через відсутність роботи, люди будуть змушені піти в неоплачувану відпустку, а зарплати деяких людей серйозно знизяться.

Зокрема, через карантин постраждають вчителя, тренери, співробітники сфери розваг і та інше.

Раніше повідомлялося, що українців, які знаходяться в самоізоляції під медичним наглядом, планують фінансово підтримувати.

Так, Фонд соціального страхування буде виплачувати грошову компенсацію - 50% від заробітної плати.

Більше того, під час карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності - профільним міністерством розробляється порядок оформлення електронних "лікарняних".

Тим часом у мережі активно поширили інформацію, що українські багатії купують собі апарати ШВЛ для особистого користування і наймають лікарів на час пандемії.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавірус