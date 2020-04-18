В Мининфраструктуры дали прогноз, когда в Украине заново начнет работать общественный транспорт

Запуск транспорта зависит от ослабления карантинных мер. Учитывая, что пик заболеваемости китайским вирусом придется на конец апреля-май, то ждать еще долго. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, работа общественного транспорта возобновится не ранее июня: "Потому что в мае мы тоже будем видеть пики по заболеваемости, поэтому мы должны этот период пройти. Когда уже волна пойдет на снижение, тогда можно будет возобновлять работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно".

При этом запуск транспорта будет осуществляться постепенно.

"Точно, по определенным критериям, определенный период общественный транспорт будет работать. Но июнь-июль – уже реалистично, что мы начнем по-другому более активно работать с общественным транспортом", - добавил министр.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии если не будет большой волны заболевания коронавирусом, то уже в мае Украина начнет смягчать условия карантина.