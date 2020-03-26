В Минобразования рассказали, что изменится для украинских школьников в связи с продолжительным карантином из-за коронавируса
Подробности в видеообращении сообщила в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
Так, учебный год собираются продлить до 1 июля, если школы смогут возобновить занятия в мае или июне.
Для учеников 4 и 9 классов отменят каникулы.
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"Если мы говорим об окончании учебного года. Вас бесспорно интересует проведение государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов. Сообщаю, что государственная итоговая аттестация для учащихся 4 и 9 классов будет отменена", - заявила в.и.о. министра.
Что касается ВНО, то его могут провести в июле или в августе, результаты тогда будут в середине сентября. ПРи этом пробное тестирование также будет проведено.
Вступительную кампанию также перенесут. Абитуриены смогут поступать в ВУЗы до середины октября.
"Если мы вернемся в июне, то вступительная кампания будет продолжена, и она точно не будет проведена в июле", - уточнила Мандзий.
Также отмечается, что многие процессы вступительной кампании министерство постарается организовать дистанционно, чтобы уменьшить количество контактов в аудиториях.
Напомним, как изменится жизнь украинцев на карантине.
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