Спецназ Украины будет привлечен в случае неповиновения, а также при скоплений людей во время Пасхи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", что после Пасхи Украину может накрыть волна заболеваемости китайским вирусом. Нагрузку в виде 2% заболевших от всего населения система здравоохранения выдержит.

А если заболеет каждый десятый, медикам придется решать, кому жить, а кому умирать.

Владимир Зеленский

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"У нас 4,5 тыс больных, из них 150 летальных. Мы видим одно: если большое скопление, и волна может появиться именно после Пасхи, мы можем видеть страшную статистику - от 2 до 10 процентов заболевшего населения", - сказал Зеленский.

Поэтому неудивительно, что силы специального назначения будут привлекаться полицией, в случае неповиновения людей, а также в случае их скоплений во время пасхальных праздников. Такие действия сделаны для того, чтобы обезопасить Украину от волны зараженности.

спецназ полиция

Как рассказал советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит на данный момент к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 000 правоохранителей.

По статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там, поэтому на улицу выведут спецназ.

"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения", – заявил Тандит.

Напомним, Зеленский предсказал карантин до президентства: всплыло пророческое видео.

Также Politeka писала, что украинцы должны забыть о жизни без масок, вирус не отступит: заявление ВОЗ о новой реальности.