Спецназ Украины будет привлечен в случае неповиновения, а также при скоплений людей во время Пасхи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", что после Пасхи Украину может накрыть волна заболеваемости китайским вирусом. Нагрузку в виде 2% заболевших от всего населения система здравоохранения выдержит.

А если заболеет каждый десятый, медикам придется решать, кому жить, а кому умирать.

"У нас 4,5 тыс больных, из них 150 летальных. Мы видим одно: если большое скопление, и волна может появиться именно после Пасхи, мы можем видеть страшную статистику - от 2 до 10 процентов заболевшего населения", - сказал Зеленский.

Поэтому неудивительно, что силы специального назначения будут привлекаться полицией, в случае неповиновения людей, а также в случае их скоплений во время пасхальных праздников. Такие действия сделаны для того, чтобы обезопасить Украину от волны зараженности.

Как рассказал советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит на данный момент к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 000 правоохранителей.

По статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там, поэтому на улицу выведут спецназ.

"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения", – заявил Тандит.

Напомним, Зеленский предсказал карантин до президентства: всплыло пророческое видео.

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