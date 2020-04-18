Еврокомиссия подготовила новые рекомендации, касающиеся въезда. Стало известно, что именно государства-члены ЕС могут потребовать от граждан, которые въезжают на их территорию

Об этом сообщает пресс служба посольства Украины в Эстонии у себя на странице в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

Речь о поездках без острой необходимости на 30 дней. В частности предполагается:

Продолжить временное ограничение всех необязательных путешествий из третьих стран на территорию ЕС +. Так, пограничным органам государств ЕС разрешается отказывать во въезде гражданам третьих стран в случае, если они имеют симптомы китайского вируса или находились в зоне риска заражения. От граждан могут требовать пройти самоизоляцию. В случае выезда пограничные службы также будут проводить соответствующие проверки.

Упрощение транзитного режима для репатриации граждан ЕС и членов их семей. Согласно рекомендациям, государства-члены ЕС должны способствовать дальнейшему транзиту граждан ЕС и членов их семей, независимо от их гражданства, а также граждан третьих стран и их иждивенцев, которые имеют вид на жительство и возвращаются в государство ЕС своего гражданства или места жительства.

Уменьшение количества оформленных виз в консульских учреждениях государств-членов ЕС.

Продление сроков пребывания иностранцев, в связи с ограничениями на поездки, в т.ч. для граждан третьих стран, не требующих оформления виз.

Лицам, которые не требуют оформления виз и вынуждены находиться на территории государства-члена ЕС более разрешенных 90/180 дней, должны оформляться национальные долгосрочные визы или разрешение на временное проживание компетентными национальными органами. Важно! Государствам-членам ЕС рекомендуется отказаться от административных или штрафных санкций к лицам, которые не могут покинуть вовремя территорию страны ЕС в связи с ограничениями на поездки.

Ранее мы сообщали, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с продлением карантина. В частности, гарант ответил на требование народа ослабить меры и запустить общественный транспорт.

"24 числа (24 апреля - срок окончания карантина, - ред.) мы выйдем с коммуникацией. Мы расскажем, какие меры карантина будем смягчать. Частично людям надо выйти на работу. Частично будет смягчение с мая в транспорте. Все зависит от волны (заболевания, - ред.)…», - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский предсказал карантин до президентства: всплыло пророческое видео.

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