Боец ВСУ впал в кому после взрыва миномета на Донбассе. Сейчас за его жизнь борются врачи

Боец 3 полка ССО Владимир Максименко был одним из тех, кто получил ранение в результате взрыва миномета на военном полигоне в Донецкой области 14 апреля. Из-за полученной травмы военный впал в кому и сейчас его состояние остается тяжелым. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал журналист Сергей Тищенко.

Он отметил, что у Максименко нет родных, и сейчас он нуждается в помощи.

«Чертов миномет…Сейчас в коме и борется за жизнь боец 3 полка ССО – Максименко Владимир Витальевич. Родных никого не имеет…Живи Друг!», - написал журналист, призвав подписчиков помочь бойцу.

Ранее мы писали о том, что 14 апреля во время плановых учебных стрельбы на одном из полигонов на Донбассе произошел взрыв 82-мм миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат, оператор группы специального назначения 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ Игорь Вивчаренко.

Отметим, что при взрыве миномета на полигоне также были ранены восемь человек. Военнослужащие получили ранения различной степени тяжести. В связи со случившимся ГБР запустило досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием.

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