С Пасхой связано множество приятных традиций и ритуалов, однако важно помнить и о некоторых запретах

В этом году православные христиане отмечают Светлое Христово Воскесенье 19 апреля. В 2020 году этот праздник проходит не так, как обычно, ведь Украина находится на карантине. В связи с этим украинцев призвали оставаться дома и не рисковать своим здоровьем. Трансляции всех богослужений будут проходить по телевидению и онлайн.

Впрочем, помимо рекомендации не посещать церкви, существует и ряд более традиционных запретов на Пасху.

Главная цель празднования Пасхи – напомнить людям о воскресении Иисуса Христа, духовно очиститься и достичь просветления. В связи с этим в этот день нельзя думать о плохом, ссориться, ругаться, желать людям зла или лгать.

Кроме того, на Пасху запрещается заниматься домашним трудом. Все дела по дому нужно было успеть сделать до праздника, или отложить на другие дни.

Также желательно не шуметь во время празднования, тем самым мешая праздновать другим.

На Пасху также нельзя посещать кладбища и проводить панихиды. Для этого существуют специальные поминальные дни.

Кроме того, на Пасху запрещается:

быть жадным, в особенности в отношении еды;

употреблять крепкие алкогольные напитки;

вести половую жизнь (в том числе и супругам);

впадать в уныние и грустить;

выбрасывать остатки еды с праздничного застолья.

Напомним, власть в Украине пошла на крайние меры, "мы предупреждаем...".

Как сообщала Politeka, запрет на посещение церквей на Пасху: как украинцам правильно освятить паски и помолиться «будто в храме».

Также Politeka писала, почему карантин в церквях не работает и что будет на Пасху: "Зеленский боится это делать".