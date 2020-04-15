Стало известно, почему власть создала "особые условия" карантина для церквей и почему Владимир Зеленский боится ужесточать правила для религиозных организаций и закрывать храмы

Если власть попытается накануне Пасхи что-то запретить церквям или заставить придерживаться карантинных ограничений, это неизбежно вызовет мощную волну негатива и возмущения со стороны церковных иерархов, ибо для них пасхальные праздники – это хороший бизнес.

"Для них не важно, что кто-то заболеет или умрет. Для них важно, чтобы их паства физически пришла в храм и скинулась, кто сколько может. Это – бизнес, просто бизнес", - пишет политический эксперт Анатолий Октисюк в статье для Главреда .

Особые условия карантина для церквей в Украине можно объяснить тем, что политики боятся портить отношения с религиозными иерархами, потому что это негативно повлияет на их рейтинги.

Церкви в ситуации пандемии должны быть в равных со всеми условиях. Поэтому, чтобы не допустить массового скопления людей в церквях на Пасху, власть должна напугать людей, если иначе не получается.

"Нам нужно запустить эту "машину страха", чтобы предотвратить активное распространение вируса на Пасху. Конечно, проще было бы поступить, как в Греции – закрыть все церкви на карантин. Но Зеленский боится это делать. Он хочет угодить и вашим, и нашим, дружить со всеми и проскочить "между капельками". А так не получится – в условиях пандемии, в том числе и в отношении церквей, нужно принимать жесткие управленческие решения", - считает Октисюк.

Церкви в Украине пользуются существенными льготами: льготным газом, электричеством и тому подобное - но они могут быть отменены государством. По мнению эксперта, это может стать весомым аргументом, чтобы убедить церковных иерархов соблюдать карантин.

Напомним, суровый Зеленский срочно заявил об отмене Пасхи и нашел украинцам замену.

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