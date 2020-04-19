Украинцы отправились в церкви на Пасху и нарушали правила
Пасха показала, что некоторые украинцы не верят в китайский вирус. Президент, МВД и Минздрав попросили граждан сидеть дома, но этого не случилось. Можно предположить, что Украина будет карантинить вечно из-за будущего распространения вируса. Об этом пишет "Главред".
Например, в Ивано-Франковске церковь УПЦ МП собрала массовое шествие. На кадрах видно, что люди собрались ехать в Почаевскую лавру, чтобы там отпраздновать Пасху.
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В Днепре нарушили карантин возле Троицкой церкви. Там люди собрались 17 апреля. Прихожане не соблюдали дистанцию и приходили без масок и перчаток. Около 80 человек всего собрались.
На Львовщине в Самборе тоже люди собрались 17 апреля. Они устроили по городу массовое шествие. При этом многих можно увидеть без защитных масок.
Сообщалось, что боксер Александр Усик, который ранее призывал идти в церковь во время карантина, признал, что ошибался.
Он отметил, что от своих слов не отказывается, но в связи ситуацией которая сложилась, он призвал верующих остаться на Пасху дома.
"Говорят, что когда люди не признают свои ошибки - это плохо, а когда они признают ошибки - это, наверное, хорошо. Когда я только услышал о закрытии храмов, то призвал идти в храмы", - сказл Усик.
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