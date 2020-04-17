Президент Владимир Зеленский рассказал украинцам об ослаблении карантина в стране, которое стоит ожидать уже в этом месяце

Как сообщает Politeka, об этом он сообщил во время интервью в студии «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы так будем делать. 24 числа мы выйдем с коммуникацией. Мы расскажем, какие меры карантина мы будем смягчать. Частично людям надо выйти на работу. Частично будет смягчение с мая в транспорте. Все зависит от волны…», - отметил он.

В то же время Зеленский рассказал, что после Пасхи количество зараженных в Украине может резко подскочить.

«Может быть волна. У нас пока что нет этой волны. У нас даже нет пока первой большой волны. Мы это сдерживаем. Статистика правдива. У нас 4000 заболевших, 150 летальных. Если будет большое скопление, у нас будет страшная статистика - от 2 до 10% украинского населения... 2% это еще более-менее, а если 10% - то будет самая сложная ситуация. В следующем году пойдем вместе все в церковь», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, стремительное распространение китайского вируса в Украине ставит под сомнение завершение карантина 24 апреля

15 апреля в Украине зафиксировано наибольшее количество случаев заражения в сутки за все время карантина - 392 (то есть прирост больных по сравнению с предыдущими сутками составил -11,2%). По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это антирекорд для Украины

Поэтому, по мнению чиновника, сейчас рано говорить об отмене карантинных мероприятий.

"Об этом можно будет говорить только после того, как в стране будет наблюдаться устойчивое снижение количества заболеваний", - резюмировал Степанов.

Отметим, еще два дня назад его заместитель – главный санврач страны Виктор Ляшко – не исключал снятия ограничений 24 апреля. В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль говорил о начале мая.

Напомним, Зеленский предсказал карантин до президентства: всплыло пророческое видео.

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