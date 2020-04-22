Правительство приняло решение, в рамках поддержки украинцев во время эпидемии, ослабить правила получения субсидий
Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал "Команда Зеленського", украинцы отныне смогут получить субсидию, даже если имеют задолженность за коммунальные услуги за 3 месяца. Такое решение правительство приняло 22 апреля на своем заседании.
Ранее, если коммунальные услуги не уплачивались более 2 месяцев, переназначить субсидию было невозможно.
Напомним, Кабмин решил увеличить в 1,5 раза нормы на использование коммунальных благ в связи с тем, что из-за карантина люди стали больше находиться дома.
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Уже вступило в силу постановление правительства о субсидиях, из-за чего размер льгот должен вырасти на 300 гривен. Доплаты коснутся и льготников, им также рассчитают размер льготы по повышенным на 50% нормам.
В условиях карантина были увеличены нормы не на все виды услуг, а только на пять: пользование горячей и холодной водой, водоотведение, газ и электроэнергию (и то, и другое – только для бытовых нужд, а не для отопления жилья). На отопление, содержание домов и придомовой территории, вывоз мусора и другие услуги, в том числе новые: обслуживание домовых счетчиков тепла, воды и газа - социальные нормы, в пределах которых дают субсидию, изменены не были.
Согласно подсчетам, в месяц украинские семьи будут дополнительно получать около 400 гривен. А вот одиноким пенсионерам добавят к субсидии не более 150 грн.
Напомним, оплата коммуналки по телефону: Кабмин уточнил детали, как воспользоваться услугой.
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