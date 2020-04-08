Стало известно, как пенсионеры смогут по-новому оплачивать коммуналку на карантине

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

Сообщается, что в ближайшее время могут запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпошту" или телефонные "горячие линии" украинских банков.

"Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую" линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов", – информирует пресс-служба правительства.

В Кабмине также добавили, что пенсионеры смогут оплачивать коммуналку непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав заранее соответствующую услугу по телефону.

Подытоживая, в пресс-службе напомнили, что украинцы также могут оплачивать коммунальные услуги через существующие мобильные банкинги и онлайн-сервисы.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам утвердили дополнительные выплаты на период карантина. Накануне Верховная Рада утвердила так называемый антикризисный закон.

В документе говорится о введении понятия частичной безработицы на период действия ограничительных мер, установленным Кабинетом министров для предотвращения возникновения и распространения вируса.

Поэтому некоторые украинцы будут получать финансовую помощь от государства на период действия карантина.

Помощь по частичной безработице будет предоставляться работодателям, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Напомним, Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.

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