На время карантина из-за COVID-19 украинцев ждут некоторые послабления

Так, с 17 марта банковским учреждениям запрещено взимать любые штрафы на период карантина. Также украинцы могут не оплачивать ипотеку в этот период.

С 1 марта по 30 апреля 2020 года в случае просрочки выплат банкам запрещается начислять штрафы и повышать процентные ставки. Это распространяется на все потребительские кредиты, которые выдают банки и финансовые компании.

Кроме того, приостанавливается взимание штрафов за просроченную оплату коммунальных услуг. Однако, это не означает, что можно совсем не платить, ведь карантин когда-либо закончится и тогда с потребителей потребуют полную оплату (более подробно на инфографике 24tv.ua ниже).

Ранее мы сообщали, украинцы, которые остались без работы из-за карантина, могут рассчитывать на государственную финансовую помощь. Средства на покрытие расходов правительство планирует получить из стабилизационного фонда, который сформируют в ближайшее время.

Правда, внедрить программу получится не ранее апреля-мая.

Кроме того, рассматривается вопрос о проведении единоразовых выплат для пенсионеров. Ожидается, что с апреля 10,4 млн пенсионеров получат по 1 тысяче грн единовременной выплаты. Но тут есть свои условия: помощь коснется тех, чья пенсия меньше 5 тысяч гривен. Еще по тысяче получат люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пособий.

Напомним, ООН выделяет экстренную помощь Украине: "десятки миллионов...".

Как сообщала Politeka, карантин из-за коронавируса в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.