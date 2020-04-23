Такого в стране еще не было

Глава государства Владимир Зеленский назвал одну из своих задач - сделать выборы в стране электронными

Об этом гарант сообщил в рамках документального фильма "Год президента Зеленского", передает Politeka.net.

"Выборы следующего президента должны быть электронными, как в некоторых уже странах - в Эстонии, например, они и так выбирают, и в электронном виде", - отметил Зеленский.

Только на одних выборах "диджитализация всей страны" не остановится. Глава государства объявил, что "все документы" украинцев станут в итоге электронными.

"У нас появилось очень много нового. И мы действительно в ближайшие недели войдем в тройку самых современных стран в этом направлении. Это правда. То есть появилась у нас "Дія", действует уже электронный паспорт, права есть, техпаспорт, студенческие. А будет потом все. Кроме подписи, будет вся недвижимость, весь бизнес, все будет - где-то около восьми новых электронных документов готовится", - подчеркнул Зеленский.

Также президент напомнил, что в Украине появилось отдельное министерство в рамках диджитализации страны - Министерство цифровой трансформации Украины.

Ранее мы сообщали, на годовщину своего президентства Зеленский раскрыл, о чем он сожалеет больше всего, связав свою жизнь с большой политикой:

"Я не скрою, что это нелегкая работа... Забирает все мое время, и мне не удается побыть достаточно с семьей и детьми. Я сожалею, что не могу быть рядом, пока они растут, так часто, как бы я этого хотел".

Напомним, 21 апреля Зеленский победил во втором туре своего оппонента Петра Порошенко с результатом в 73,22% поддержки против 24,45%.

Напомним, «Квартал 95» не пощадил Зеленского и мощно потроллил президента на Пасху.

Как сообщала Politeka, Зеленский стал зарабатывать, как Порошенко, раскрыта реальная сумма.