Пандемия китайского вируса указала на главные проблемы в украинской медицине

Об этом Владимир Зеленский рассказал в фильме, который посвящен первому году его президентства, передает Politeka.net.

По его словам, в условиях карантина и пандемии вируса украинцы стали свидетелями того, как провалилась медицинская реформа.

"Сейчас очень много вопросов к медицинской реформе. Вирус показал, что это за медицинская реформа. Он показал: больницы не готовы, количество инфекционных коек не готово к такому вызову, заработная плата врачей очень мала, инфраструктуры медицинской нет", - объяснил глава государства.

Владимир Зеленский также добавил, что к началу эпидемии в Украине были неработающие лаборатории, просроченные маски и недостаточное количество аппаратов ИВЛ.

"Все нам говорили: "Будьте спокойны, у нас есть запасы, у нас есть маски, их миллионы, у нас 3000 работающих ИВЛов, у нас есть десятки лабораторий, для проверки тестов". Я вам скажу, у нас было 5 неработающих лабораторий, сейчас работающих - 35. У нас ИВЛов с более или менее работающих, не было даже тысячи в стране, где 40 млн населения. Были просрочены маски. Просто какой-то позор", - продолжил президент.

Глава государства также добавил, что в Украине "кроме медиков ничего другого нет".

"Мы видим сейчас, что после вируса нужно изменить полностью подход, мы только сейчас понимаем, что у нас есть. Я вам честно скажу, у нас кроме медиков, действительно, одних из лучших в мире, у нас ничего другого нету. Вот и вся медицинская реформа", - добавил Зеленский, говоря о масштабном провале в медицинской сфере.

Подытоживая, глава государства также заявил, что в данный момент ситуация улучшилась, чему способствовали зарубежные грузы и запуск отечественных производителей аппаратов ИВЛ, в частности.

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