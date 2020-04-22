Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе закончится уже до конца его президентского срока

Такое заявление президент Украины сделал в фильме «Год президента Зеленского», который 22 апреля вышел на телеканале «Украина». Он напомнил о том, что в этом вопросе все уже решено: ранее он говорил о готовности сменить тактику по Донбассу, если за год Минский процесс ни к чему не приведет.

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел», - сообщил Зеленский.

Президент рассказал о том, что теперь каждую неделю Трехсторонняя контактная группа будет проводить встречи в формате видео-конференций.

«То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед», - подчеркнул президент.

Впрочем, украинцы отнеслись к его обещаниям достаточно скептично.

«То есть Зеленский собирается сдаваться», «да да закончим и начнем во всей Украине! не приведи Господи! такого "гетьману"», «Какая война? У нас ни войны, ни ЧС, у нас самоизоляция и спецоперация», «Белый флаг уже приготовил? Возьми у зе-ленки простыню и вместе с Дер*маком на поклон ,не нужно даже в Маскву, капитуляцию у такого и ДНР согласится принять», «войну нельзя закончить!!! можно победить или проиграть. все! вариантов больше нет», «Капитуляция неизбежна», - пишут люди.

Напомним, с размахом отметил Зеленский годовщину своей победы: первые подробности.

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