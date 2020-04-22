44% поддержки президента Владимира Зеленского держатся на его попытке быть честным, порядочным, что-то стараться сделать, достичь мира

Однако уже скоро ситуация может измениться, и общество сначала тихо, а потом громко начнет ненавидеть главу государства.

Такое мнение в своем блоге для «Главреда» озвучил политический Аналитик Александр Кочетков.

Пока что у Зеленского рейтинг, каким через год работы не мог похвастаться ни один из предыдущих президентов.

Окружение главы государства рассказывает о том, что он снял депутатскую неприкосновенность, ввел процедуру импичмента и тому подобное. Однако это, по мнению политолога, не имеет никакого значения для общества. У него есть определенные ожидания по отношению к национальному лидеру, и Зеленский их не оправдал.

Все такой же нетронутой оказалась коррупционно-олигархическая система, не прекратилась война на Донбассе, а, значит, обещанного перед выборами мира тоже нет. Он обещал изгнать из власти и посадить мародеров и барыг, однако они не только сохранили свои позиции, но и улучшили их.

Не получили украинцы и обещанной справедливой и честной экономики. Новые политики идут по пути предшественников и отстаивают собственные интересы, применяют схемы и льют друг на друга грязь с компромата.

Единственное достижение Зеленского за этот год – это то, что он остался честным и порядочным человеком, который не специалист и не может управлять такой непростой социально-политической системой как Украина. Оппоненты президента обвиняют в коррупции не его, а его окружение, хотя это – слабое утешение для гаранта.

Если после карантина он не придумает ничего для того, чтобы облегчить украинцам грядущие испытания кризисом, то его рейтинг очень быстро и стремительно полетит вниз, прогнозирует Кочетков.

«Если экономическая политика не станет более прозрачной и более украинской (потому что нельзя так демонстративно ложиться под МВФ), тогда Зеленский рискует оказаться в довольно типичной для Украины ситуации, когда общество начинает сначала тихо, а потом громко ненавидеть президента и желать его замены любой ценой. А при условии того, что он не продемонстрировал лидерских качеств, может случиться так, что вокруг него появятся определенные регенты, которые будут руководить страной, а сам Зеленский станет лишь портретом для видеороликов», – пояснил аналитик незавидные перспективы главы государства.

Напомним, Зеленский разгневал украинцев, нарушив главное обещание.

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